DERBLAUE® erkennt Probleme und schafft Lösungen, damit das Arbeiten im SHK-Handwerk, auch in schwierigen Einbausituationen, leichter und professioneller wird. Seit 2020 entwickelt das Team hochflexible Flüssigkeits-Auffanglösungen. Ab Herbst 2022 erweitern zwei Trichter in unterschiedlichen Größen die Produktpalette. Mit vier Ösen und einem in der Länge verstellbaren Aufhänge-System sowie einem ¾ Zoll Messingschlauch-Anschluss für den Ablauf, ist der Trichter für hohe Einbausituationen ideal. Und wenn ein Rohr bricht? Dann schnell und einfach einen DERBLAUE® Trichter ansetzen und das austretende Wasser gezielt über den Schlauch des Trichters in den Abfluss leiten. Das defekte Rohr kann somit auch zeitversetzt repariert werden, ohne dass Schäden entstehen. So werden auch Notfalleinsätze wesentlich entspannter. Erhältlich ist der Trichter in zwei Größen, mit einer 40x40cm Öffnung oder in der großen Version mit 80x80cm – perfekt z.B. für den Hausabfluss für Mehrfamilienhäuser. Nähere Infos zu allen Produkten gibt es unter: www.derblaue.com

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.