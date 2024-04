Die eSILENT Schallhaube wird bedarfsorientiert gewählt und konzipiert, von der Größe bis zur Lackierung. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Die herstellerunabhängige Schallhaubenreihe eSILENT von ATEC GmbH & Co. KG ist aktuell sehr gefragt. Um schneller auf Kundenwünsche reagieren zu können, bietet das Unternehmen nicht nur neue Größenordnungen und farbliche Modifikationen an. Auch ein Rundum-sorglos-Paket inklusive Online-Konfiguration, Fördermöglichkeiten, Planungs- und Montageanleitungen gehört zum Service der Schallexperten, ebenso wie der Schallrechner.

Das neue Größenspektrum der eSILENT-Reihe erstreckt sich entsprechend den Anforderungen vom Einfamilienhaus bis zu industriellen Anlagen. So steht die HT-Variante beispielsweise für kleinere Standard-Wärmepumpen zur Verfügung. Die Versionen HCS und SHC erweitern in ähnlicher Bauweise dieses Programm für Schallreduktionen bis 18 dB(A). Für Großanlagen im Wohnungsbau oder die Industrie bietet ATEC die Baureihen H, V, SDW50 und SQV an. Bei diesen Modellen werden Schallreduktionen bis 25 dB(A) erreicht.

Die Gehäuse der Modelle HT, HCS und SHC bestehen aus Stahl mit einer ZM310-Beschichtung in silbergrau und ausgezeichneter Korrosionsbeständigkeit. Das Dämpfmaterial ist nicht entflammbare Mineralfaser mit Glasseidenbeschichtung. Bei den großen Baureihen V, H, SDW und SQV besteht die Konstruktion aus verzinktem Stahl mit einer Lackierung, eingesetzt als Paneele und Schallkulissen in einer Aluminium-Rahmenkonstruktion, die bei einer farblichen Modifikation ausgenommen ist. Der Lieferzustand variiert zwischen zerlegt bei den kleinen Baureihen für Einfamilienhäuser sowie werksseitig zusammengebaut inklusive Hebeösen für Kranhaken, bei den großen Baureihen SHC, V, und H. Weitere Dämpfklassen, Abmessungen und Lackierungen in RAL-Farben sind bei allen Modellen möglich. Egal, welches Modell gewählt wird, alle sind mit wenigen Handgriffen demontierbar und daher besonders wartungsfreundlich konzipiert.

Weitere Informationen über das Unternehmen und die Produkte finden Sie auf atec-abgas.de.