Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für die Reputation und den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens zentral.

Gleichzeitig werden regelmäßige Weiterbildungsangebote als Instrument der Mitarbeiterbindung und -gewinnung in einem von Fachkräftemangel geprägten Arbeitsmarkt immer wichtiger. Sie sind aber auch für die Mitarbeiterrinnen und Mitarbeiter als Teil ihrer persönlichen Weiterbildung und Karriereplanung entscheidend.

Bereits seit vielen Jahren bietet die ViAcademy von Villeroy & Boch erfolgreiche Weiterbildungen mit IHK-Zertifikat zum/zur „Projektmanager/-in Bad und Wohnen (IHK)“ und „Ausstellungsverkäufer/-in Bad und Wohnen (IHK)“ an.

Beide Seminare, die in Kooperation mit der Industrie- und Handelskammer des Saarlandes stattfinden, bestehen aus acht bzw. elf zweitägigen Modulen, die innerhalb von neun bzw. zwölf Monaten auf Schloss Ziegelberg in Mettlach stattfinden. Sie werden von versierten Profis mit umfassender theoretischer und praktischer Expertise geleitet.

In der Weiterbildung „Projektmanager/-in Bad und Wohnen (IHK)“ werden die Teilnehmenden zu spezialisierten Projektmanager/-innen ausgebildet, die sämtliche Prozesse beim Bau oder der Renovierung von Komplettbädern praxisbezogen steuern und professionell umsetzen.

Das Seminar „Ausstellungsverkäufer/-in Bad und Wohnen (IHK)“ vermittelt den Teilnehmenden, wie sie durch kompetente Beratung hochwertige Produkte verkaufen, neue Kundinnen und Kunden gewinnen sowie bestehende Kundenbeziehungen pflegen. Dazu werden ihre Kompetenzen im Hinblick auf Produkte, Planung und Raumgestaltung geschult und vertieft sowie Methoden des individuellen Beratens und Verkaufens trainiert.

Darüber hinaus bietet die ViAcademy Villeroy & Boch-Partnern weitere praxisorientierte Weiterbildungen und flexible Trainings an, von kompakten Onlinekursen über Produkttrainings bis hin zu maßgeschneiderten Seminaren.

Ausführliche Informationen zu den IHK-zertifizierten Seminaren und weiteren Veranstaltungen, zu Kosten und Buchungsmodalitäten finden Sie unter: viacademy.villeroy-boch.com