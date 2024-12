Die Auszeichnung für innovative und wegweisende Sanierungen mit effizienten Flächenheiz- und Kühlsystemen geht in diesem Jahr an das Westerwälder Unternehmen.

Der Bundesverband Flächenheizung und Flächenkühlung e.V. (BVF) hat EQtherm den „BVF Award” in der Kategorie Schaffung von Wohnraum durch Umbau und energetische Sanierung verliehen. Im Rahmen der Komplettsanierung einer denkmalgeschützten Scheune in Wolfsburg werden EQ Flächenheiz- und Kühlsysteme erfolgreich in ein innovatives Effizienzkonzept mit erneuerbaren Energien integriert. Das Projekt läuft bis 2025: Im Wolfsburger Stadtteil Ehmen können dann 18 neue Mietwohnungen bezogen werden.

An der Planung des Energiekonzepts mit PVT-Kollektoren, Sole-Wärmepumpen und für die Renovierung geeigneten Flächenheizungen waren beteiligt: SG Concepts (Design, Architektur, Energieberatung), Elektrotechnik L.A.N.G.E und Mohr&Rosenfeld (SHK) aus Wolfsburg. Letztere holen für die Durchführung der Heizungssanierung EQtherm mit der Servicetochter EQ Planung+Montage zur Verlegung ins Boot. Die langjährigen Fachpartner von EQtherm entscheiden sich für die Flächenheiz- und Kühlsysteme EQ Reno Klett 4.0 und EQ POR Trockenbausystem. Beide EQtherm-Lösungen performen hoch effizient und eignen sich speziell für typische Altbau-Probleme, wie unebene Böden und fehlende Raumhöhen. Entsprechend passen EQ Reno Klett 4.0 und das EQ POR Trockenbausystem ideal zur anspruchsvollen Ausgangssituation mit Hohlkammersteindecken im OG und Holzdecken im DG des Baudenkmals. Damit können niedrige Aufbauten realisiert und die erwartete Effizienz der Heizanlage gewährleistet werden.

Ausgezeichnete Renovierungssysteme

Mit EQ Flächenheiz- und Kühlsystemen sowie EQ Planung+Montage gelingt die termingerechte Umsetzung einer energiesparenden Flächenheiz- und Kühlanlage, die erneuerbare Energiequellen nutzt. Sämtliche Anforderungen an Effizienz, Statik, Wärmedämmung und Schallschutz werden erfüllt. „Wir zeigen hier eine noch nicht verbreitete Technologie, die über die Jahreszeiten zuverlässig Energie für die Stromversorgung und Heizung gewinnt. Damit zeigen wir auch einen Weg in die energetische Zukunft des Altbaus”, sagt Christian Wiesner vom SHK-Fachbetrieb Mohr&Rosenfeld. Der Beitrag, den EQtherm-Technik dazu leistet, hat die Jury des diesjährigen BVF Awards überzeugt.