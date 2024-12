Die Premiere ist gelungen: Zahlreiche Fachbetriebe aus verschiedenen Regionen Deutschlands nahmen kürzlich an der ersten Schulung für den professionellen Einbau der proBAD Wannentür teil – mit großem Erfolg. Die mehrtägige Fortbildung schloss mit einem Zertifikat ab, das die Teilnehmer als Spezialisten für den Einbau der hochwertigen Wannentür auszeichnet. Die Teilnehmer waren sich einig: Die Schulung bietet einen deutlichen Mehrwert und stellt eine professionelle Grundlage für die Erweiterung ihres Leistungsspektrums dar.

Die von interdomus Haustechnik organisierte Schulung zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus höchster Professionalität, praxisorientierter Wissensvermittlung und umfassender Unterstützung in Vertrieb und Marketing aus – ein unverwechselbares Schulungskonzept, das Fachhandwerkern echten Mehrwert bietet. Das ganzheitliche Konzept stieß bei den Teilnehmern auf Begeisterung und wurde vielfach gelobt: „Die Schulung war sehr gut vorbereitet, professionell und informativ“, berichtet Andreas Jäger, Fachhandwerker bei Bäder Jäger in Steinbach-Hallenberg.

Rundum-sorglos-Paket: Theorie, Praxis und Marketing-Support

Die Schulung deckte alle relevanten Aspekte des Einbaus der proBAD Wannentür ab:

Technische und praktische Schulung : Die Teilnehmer erlernten den fachgerechten Einbau der Wannentür – von der Vorbereitung über das Abdecken des Umfelds bis hin zur Montage und dem Einbringen einer Rutschhemmung. Die Praxisübungen wurden durch einen abschließenden Prüfungsteil ergänzt, in dem sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen abgefragt wurden.

: Die Teilnehmer erlernten den fachgerechten Einbau der Wannentür – von der Vorbereitung über das Abdecken des Umfelds bis hin zur Montage und dem Einbringen einer Rutschhemmung. Die Praxisübungen wurden durch einen abschließenden Prüfungsteil ergänzt, in dem sowohl theoretisches als auch praktisches Wissen abgefragt wurden. Administrative Schulung : Auch das Aufmaß, die Beantragung von Pflegekassenzuschüssen sowie grundlegende Verkaufstechniken wurden vermittelt. Diese Kombination aus technischer Präzision und vertriebsorientierter Schulung versetzt die Teilnehmer in die Lage, das neu Gelernte direkt im Kundenkontakt umzusetzen.

: Auch das Aufmaß, die Beantragung von Pflegekassenzuschüssen sowie grundlegende Verkaufstechniken wurden vermittelt. Diese Kombination aus technischer Präzision und vertriebsorientierter Schulung versetzt die Teilnehmer in die Lage, das neu Gelernte direkt im Kundenkontakt umzusetzen. Werkzeug- und Materialkoffer: Als Teil des Schulungspakets erhielten die Teilnehmer ein hochwertiges Werkzeugset, das alle benötigten Maschinen und Materialien für den Einbau enthält.

Johannes Mantel von der Mantel GmbH in Haibach, der mit seinem Monteur an der Schulung teilnahm, fasste sein Feedback zu der Schulung und umfangreichen Unterstützung treffend zusammen: „Ein starkes Komplettpaket, das eine echte Marktlücke schließt – genau das Richtige in diesen Zeiten. Hut ab, das passt!“

Hochprofessionelles Schulungskonzept überzeugt Teilnehmer

Die Schulung wurde von zwei erfahrenen Trainern sowie einem Praxisexperten durchgeführt. Neben der hohen Fachkompetenz der Trainer stieß auch die hohe Motivation der Teilnehmer auf positive Resonanz. „Es war beeindruckend, wie engagiert und konzentriert alle mitgearbeitet haben. Die Entwicklung vom ersten Schulungstag bis zur Abschlussprüfung war deutlich zu sehen“, berichtet Trainer Rafal Kapelski begeistert.

Ein weiterer Pluspunkt: Auch Teilnehmer, die anfangs zurückhaltend waren, zeigten sich am Ende der Schulung überzeugt. Recep Tokcan vom Fachbetrieb Haustechnik Tokcan in Fronhausen fasst zusammen: „Ich war sehr neugierig, seit die proBAD Wannentür auf den interdomus Haustechnik Cheftagen vorgestellt wurde. Jetzt bin ich überzeugt und freue mich, das Erlernte in die Praxis umzusetzen. Die Schulung war top, ich kann sie nur weiterempfehlen.“

Mit Rückenwind in die Zukunft

Die proBAD Wannentür ist Teil eines Rundum-sorglos-Pakets, das Fachbetrieben weit mehr bietet als ein Produkt. Neben technischer Schulung und Marketingunterstützung können sich die Teilnehmer auf dauerhaften technischen Support verlassen. Angesichts der wachsenden Nachfrage nach barrierearmen Lösungen bietet die proBAD Wannentür Fachbetrieben eine zusätzliche Möglichkeit, sich erfolgreich am Markt zu positionieren.

Die Premiere der Schulung war ein gelungener Auftakt und macht Lust auf mehr. Die Teilnehmer fühlen sich sicher und gut vorbereitet, um das neue starke Produkt in ihren Betrieben zu etablieren – und damit auch ihren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten.