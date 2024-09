Effizient - zielgerichtet - persönlich.

Präsenz-Seminare

Forum Badsanierung: Zukunft Bad – Von der Idee zur Umsetzung

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad.

Eine Sanierung bietet viele Möglichkeiten, Wünsche zu realisieren. Design, Komfort, Funktionalität: gehen Sie mit uns in die Tiefe. Denn Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz sind die Themen, die im Bad perfekt laufen müssen.

Als Experten wissen wir bis ins Detail, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Seminarreihe vermittelt Badsanierung aus technischer Perspektive.

Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung. Lernen Sie die vielseitigen Lösungswege kennen und melden Sie sich gleich an!

Wann

17.09.2024 in Leipzig

Planerforum Heizen und Kühlen im Verwaltungsbau 2024

Entdecken Sie in unserem Seminar das komplexe Zusammenspiel raumlufttechnischer Anlagen, Kälte- und Wärmeübergabe sowie dynamischer Volumenstromregelung in Verbindung mit smarter Regelungstechnik.

Erhalten Sie von Experten aus erster Hand Lösungen für Herausforderungen, die sich bei der Planung, dem Bau und dem Betrieb dieser Anlagen ergeben. Erfahren Sie, wie die Anforderung einer energieeffizienten Planung erfolgreich in den Bauvertrag integriert werden kann und nutzen Sie die Möglichkeit, Ihre Fragen an unseren Gastreferenten und Fachjurist, Dr. Hendrik Hunold, zu stellen.

Seien Sie dabei und erhalten Sie wertvolle Einblicke und Strategien für eine effektive Umsetzung in der Praxis.

Teilnahmegebühr: 82,00 EUR / Person zzgl. MwSt.

Fortbildungspunkte:

Die Fortbildung ist für die Verlängerung der Eintragung in der Energieeffizienz-Expertenliste (dena-Punkte) sowie bei den Ingenieurkammern eingetragen. Sie erhalten ein Zertifikat sowie den Fortbildungscode im Nachgang des Seminars.

Wann

22.10.2024 in Köln

und

24.10.2024 in Worms

Trinkwasserhygiene VDI Richtlinie 6023 Kategorie A

Trinkwasser: Keine Ressource wird in größeren Mengen lebenslang von allen Menschen aufgenommen. Daher sind Schutz und Sicherstellung der Trinkwassergüte und Qualität oberste Aufgabe für Fachingenieur, Planer und Fachhandwerker, aber auch für den Anlagenbetreiber. In Zusammenarbeit mit dem VDI bietet Ihnen die REHAU AKADEMIE in diesem Seminar die Möglichkeit zur Qualifikation gemäß VDI 6023 Kategorie A an.

Teilnahmegebühren:

219,00 EUR / Person zzgl. MwSt. ohne Abendessen und ohne Übernachtung

374,00 EUR / Person zzgl. MwSt. inklusive Abendessen und einer Übernachtung

Wann

28.10.2024-29.10.2024 in Erlangen

Online-Seminare

Water Safety Plan 2024: Anforderungen aus der EU-Richtlinie/TrinkwV und die Struktur des WSP

Der Water-Safety-Plan für Gebäude stellt einen kontinuierlichen Prozess zum sicheren Anlagenbetrieb und bester Trinkwasserhygiene dar.

Doch wie kann dieses Projekt angepackt und umgesetzt werden? Wie funktioniert und arbeitet ein Water-Safety-Plan-Team im Detail? Finden sich die Vorteile aus dem Konzept auch in der Praxis wieder?

Diese und viele weitere spannende Fragen beantworten wir in diesem Online-Seminar.

Wann:

23.09.2024

14:00 - 16:30 Uhr

online

Praxiswissen Nahwärme PMR - Fehlervermeidung bei der Bauausführung

Die Grüne Transformation mit Wärmenetzen nimmt Fahrt auf. Die Weichen für den gezielten Ausbau sind durch das Wärmeplanungsgesetz gestellt. Polymere Rohrsysteme (PMR) spielen dabei eine immer größere Rolle und haben sich inzwischen bei zahlreichen Stadtwerken bzw. Energieversorgern sowie in der Wohnungswirtschaft und bei Energiegenossenschaften etabliert. Dieser Hochlauf erfordert jedoch auch den Aufbau von neuem spezifischem Wissen, um Fehler zu vermeiden.

Hierbei gehen wir auf folgende spannende Themen ein:

Besonderheiten bei der Verlegung von Einzel- und Doppelleitungen

Vorteilhafte Nutzung der Flexibilität (Biegeradien) und Herstellung von T-Abzweigen

Mindestbauteilabstände bei der Rohrleitungsverlegung

Richtiger Werkzeugeinsatz zur erleichterten Montage und Fehlervermeidung

Herstellung der Nachisolierung an Verbindungstellen und T-Abzweigen – sicher und dicht

Rohreinführung ins Gebäude – die Notwendigkeit von Fixpunkten

Richtige Durchführung von Dichtheitskontrolle und Druckprüfung

Wann:

08.10.2024

14:30 - 15:30 Uhr

und

05.11.2024

14:30 - 15:30 Uhr

online

RAUCAD (Online-)Seminare

RAUCAD Profi-Workshop

Im 2-tägigen "RAUCAD Profi-Workshop" vertiefen wir die Grundkenntnisse der einzelnen Module. Das Kennenlernen von weiteren Softwarefunktionen gehört ebenso zum Workshop, wie auch ausreichend Zeit auf Ihre gezielten Fragen einzugehen.

Wann:

15.-16.10.2024 in Erlangen

RAUCAD Gebäudemanager - Das Modul zur 3D Modellierung

Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit dem RAUCAD Modul Gebäudemanager ein 3D Modell eines Gebäudes erstellen – von einer pdf bis zur ifc! In kürzester Zeit entstehen so aus den selbst ältesten Unterlagen modernste Pläne für Ihre weitere Bearbeitung.

Auch Sonderfälle wie runde Bauteile werden erläutert.

Wann:

26.09.2024

11:00 - 12:00 Uhr

online

Schemaplanung von Sanitär- und Heizungsrohrnetzen in 40 Minuten mit RAUCAD

Eine Rohrnetzberechnung für ein Mehrfamilienhaus, mit Materialauszug für ein LV oder erste Kostenschätzung in wenigen Minuten, mit wenig CAD-Erfahrung – Unmöglich?

Lassen Sie sich überzeugen! Wir erstellen mit Ihnen live ein Sanitärschema, berechnen die Dimensionen, prüfen den Hygienestatus, erzeugen ein Strangschema und einen detaillierten Materialauszug.

Wann:

30.09.2024

14:30 - 15:30 Uhr

online

Für alle Online-Seminare gelten die technischen Voraussetzungen:

