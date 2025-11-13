Wasserschäden passieren meist ohne Vorwarnung: Denn Lochfraß und Korrosion zehren unbemerkt an den Rohrleitungen. Mit den Multifunktionssystemen ZEWA i-SAFE FILT und PROM-i-SAFE bietet JUDO die ideale Kombination aus Mikroleckageschutzsystem, Rückspül-Schutzfilter und Druckminderer. Bei Detektion einer Leckage oder schleichender Wasserverluste wird der Wasserfluss unterbunden. Gleichzeitig schützt die integrierte Hauswasserstation zuverlässig vor Schmutzeintrag – das Rundum-sorglos-Paket mit smarter Steuerung für mehr Sicherheit und Hygiene.

Ein Wasserrohrbruch kann verheerende Folgen haben und die Immobilie für mehrere Wochen unbewohnbar machen, wenn Bewohner und Bewohnerinnen nicht zuhause sind. Dank per App programmierbaren Öffnungs- und Schließzeiten und Lernmodus mit automatischer Ermittlung der optimalen Grenzwerte, müssen sich Nutzerinnen und Nutzer der 3-in-1 Gesamtlösungen ZEWA i-SAFE FILT und PROM-i-SAFE auch in Abwesenheit keine Gedanken machen. Die Mikroleckageerkennung wacht über die Trinkwasserinstallation und greift bei Bedarf sofort ein. Besonders praktisch: Nach 72 Stunden ohne Wasserentnahme wird automatisch ein vorab definierter Urlaubsmodus aktiviert. Denn im Falle eines Wasserschadens greift die Versicherung nicht, wenn das Wasser nicht abgestellt wurde.

Neben Schäden an der Immobilie können auch defekte Spülkästen oder undichte Wasserhähne unnötige Mehrkosten verursachen. Vor allem letztere bleiben in wenig genutzten Räumlichkeiten teils wochenlang unbemerkt, ein undichter Spülkasten verschwendet bis zu 90 m³ Wasser. Die JUDO Mikroleckageschutzsysteme schützen zuverlässig, indem sie solche schleichenden Wasserverluste und Leckagen erkennen und den Wasserfluss stoppen. Optional erhältlich: Der neue Funk-Bodensensor JUDO HOME GUARD kann ebenfalls zur Schadensbegrenzung beitragen, indem er auftretendes Wasser detektiert und die Nutzer rechtzeitig informiert. Neben einem akustischen Warnsignal macht sich der Bodensensor visuell über ein rundes Leuchtband bemerkbar. Ist er über WLAN mit einem JUDO Mikroleckageschutzsystem verknüpft, veranlasst er dieses zum Absperren der Wasserleitung und informiert die Nutzer über die JU-Control APP. Dank Akkubetrieb mit USB-C-Ladeanschluss ist ein lästiger Batteriewechsel beim JUDO HOME GUARD nicht notwendig.

Über ein Connectivity-Modul kann eine Internetverbindung per WLAN oder LAN hergestellt werden, auch eine API-Schnittstelle zur Integration in lokale Smart Home Systeme ist möglich. So werden die Anlagen weltweit per App oder Webbrowser steuerbar, via Call-Funktion erhalten Nutzerinnen und Nutzer auf Wunsch eine Rückspülerinnerung für den Filter. Einmalig bei JUDO: Per Alexa-Sprachfunktion können unterschiedliche Funktionen wie die Sperrung oder Öffnung der Leitung, der Urlaubsmodus oder die Stand-by-Funktion (de-) aktiviert werden. Letztere verhindert beispielsweise bei kurzfristig erhöhter Wasserentnahme, wie zur Befüllung eines Pools, die unbeabsichtigte Aktivierung der Leckageschutzfunktion.

Komplettiert werden die Multifunktionsprodukte mit dem in der Hauswasserstation integrierten Druckminderer. Dieser gleicht Druckschwankungen aus und reguliert den Nachdruck. Beim Premium-Modell PROM-i-SAFE ist ein Vor- und Nachdruckmanometer verbaut, der ZEWA i-SAFE FILT kommt mit einem Manometer zur Nachdruckanzeige aus. Der PROM-i-SAFE glänzt mit einem 360° Schauglaus mit optimalem Einblick auf den Verschmutzungsgrad des Filtereinsatzes. Die Rückspülung des Siebeinsatzes erfolgt nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases. Der ZEWA i-SAFE FILT hingegen überzeugt mit einem besonders langlebigen Ruckspülventil aus High-Tech-Keramik.

Sicher, hochwertig, smart: die 3-in-1 Gesamtlösungen von JUDO.