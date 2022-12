Vierte Generation der GROHE Eurosmart Linie bietet vielseitige Produktvarianten • Erste GROHE Hybridarmatur vereint manuellen sowie berührungslosen Betrieb • Neue Hebelvarianten punkten in Bezug auf Hygiene • Ein integriertes Thermostat sorgt für mehr Benutzersicherheit

Vor über 20 Jahren brachte GROHE ihre erste Eurosmart Armatur für das Bad auf den Markt. Seitdem hat sich die Produktlinie zu einem echten Bestseller und Lieblingsprodukt für Profis entwickelt. Mit dem Relaunch passt sich das Eurosmart Portfolio nochmal mehr an die modernen Bedürfnisse und Anforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft an - natürlich in zeitgemäßem Design und mit zukunftsweisenden Funktionen. Dabei bleibt das Kernprodukt das gleiche. Denn: „Beim Entwickeln neuer Produktlinien und relevanter Innovation geht es auch immer darum, bestehende Kernprodukte zu überdenken. Nur durch Lösungen, bei denen individuelle Anforderungen im Mittelpunkt stehen, können wir ein besseres Zuhause schaffen“, erklärt Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.

Neue Hebelvarianten: Komfort für individuelle Anforderungen

Bei der Weiterentwicklung der Eurosmart Linie standen zweckorientierte Produkte, die an individuelle Anforderungen anknüpfen, im Mittelpunkt. Für Menschen mit eingeschränkten motorischen Fähigkeiten eignen sich besonders die offenen Hebelgriffvarianten. Im Gesundheitsbereich überzeugen die extralangen Hebel in puncto Hygiene, da durch das Bedienen mit dem Ellenbogen der Kontakt mit der Oberfläche minimiert wird. Somit haben die unterschiedlichen Hebelvarianten einen echten Lebensbezug und spiegeln den nutzerzentrierten Designansatz von GROHE perfekt wider. Das schließt auch Installateure ein: Die neuen Eurosmart Armaturen eignen sich für vielfältige Projekte und bedienen darüber hinaus auch aktuelle Trends wie zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit.

Die innovative Hybridarmatur: Volle Flexibilität und Funktionalität

Neben der Weiterentwicklung bestehender Produkte setzt GROHE beim Relaunch ebenfalls auf völlig neue Produktvarianten. Die brandneue 2-in-1 Hybrid-Armatur kombiniert die Vorteile einer manuellen und berührungslosen Armatur. Dabei ist es Kunden frei überlassen, ob sie den manuellen Hebel verwenden oder die berührungslose Technologie nutzen. Letzteres ermöglicht einen geringeren Reinigungsaufwand sowie mehr Hygiene, da der Wasserfluss lediglich über einen integrierten Sensor aktiviert wird. Die Bedienung über den Sensor kann zudem den Wasserverbrauch um bis zu 70 Prozent reduzieren.

Sicherheit und Ressourcenschutz mit innovativen Technologien

Um das Bedienen der Armaturen noch komfortabler zu machen, wird in den Eurosmart Produkten auch der Sicherheitsaspekt aufgegriffen. Dank eines integrierten Mikrothermostats kann vorab eine Temperaturgrenze festgelegt werden, um Verbrühungen zu vermeiden - idealer Schutz für Kinder und ältere Menschen. Einige Varianten warten sogar mit thermischer Desinfektion auf und können somit auch in Altenheimen und Krankenhäusern zum Einsatz kommen.

Zudem überzeugen zahlreiche Modelle mit der GROHE EcoJoy Technologie. Diese reduziert den Wasserdurchfluss und reichert das Wasser gleichzeitig mit Luft an. Das sorgt für einen voluminösen Wasserstrahl und schont gleichzeitig wertvolle Ressourcen - eine gute Wahl für umweltbewusste Verbraucher.

Eine Armatur für jedes Projekt

Erhältlich in verschiedenen Größen von S bis XL bietet die GROHE Eurosmart Linie eine Lösung für jedes Kundenprojekt. Und das Beste: Installateure und Planer finden im GROHE Portfolio die passenden Euro Keramikprodukte, welche die Armatur bezüglich Design und Funktion ergänzen und ganzheitliche Einrichtungskonzepte unterstützen. Außerdem bietet GROHE die neue Eurosmart Linie auch im Küchenportfolio an und ist damit die perfekte Wahl für optimal abgestimmte Designkonzepte.