Am 22. und 23. November 2023 kam Universal Home, der Verbund renommierter Markenhersteller und Dienstleister, am Unternehmensstandort von Dornbracht in Iserlohn zusammen.

In Workshops, Vorträgen und Diskussionen tauschten sich die Teilnehmenden unter anderem zu dem Thema „Small sized future living“ - also über das künftige Leben auf kleinem (Wohn-)Raum - aus. Am zweiten Tag standen die Synergieeffekte im Vordergrund, die im Rahmen der Kooperation in den Unternehmen entstehen. Ziele der Veranstaltung waren der unternehmensübergreifende Erfahrungsaustausch , die Identifikation von zukunftsfähigen Technologien sowie die Initiierung von Innovations- und Zukunftsprojekten. Zum Universal Home-Verbund zählen unter anderem Firmen wie Miele, Gira, WMF, Hettich und Dornbracht.

Universal Home entstand im Jahr 2007 als Initiative für ein „Gutes Morgen“ und als Zusammenschluss von technologisch führenden Unternehmen, die sich für eine lebenswerte Zukunft einsetzen. Der Verbund renommierter Markenhersteller und Dienstleister rund um das Thema „Wohnen“ hat es sich zum Ziel gemacht, das Wohnen, Arbeiten und Leben der Menschen im Jahr 2030 mitzugestalten und zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.universalhome.de und unter www.dornbracht.com.