Vom 17. bis 20. März 2026 wird die Messe Essen erneut zum zentralen Treffpunkt der Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik- und Elektrobranche: Die SHK+E ESSEN 2026 bringt Fachhandwerk, Industrie, Planer und Architekten sowie den Nachwuchs zusammen - mit einem hochaktuellen Rahmenprogramm und praxisnahen Fachforen. Schon jetzt steht fest: Die Besucher dürfen sich auf vier intensive Messetage freuen, in denen Zukunftsthemen wie die Energiewende, Gebäudemodernisierung, Digitalisierung und Fachkräftesicherung im Mittelpunkt stehen.

Ein Herzstück des Rahmenprogramms ist das Forum Zukunft Gebäudetechnik in Halle 2, das während der gesamten Messe aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen der Heizungsbranche beleuchtet. Inhaltlich verantwortlich sind der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Fachverband SHK NRW, der gleichzeitig ideeller Träger der SHK+E ESSEN ist.

Im Fokus stehen dabei unter anderem:

die Marktentwicklung und die politischen Rahmenbedingungen im Heizungsmarkt

Wärmepumpen und hybride Heizsysteme als eine Schlüsseltechnologie für nachhaltige Wärmeversorgung

erneuerbare Energien wie Biomasse

digitale Planungs- und Bauprozesse, etwa durch BIM

die Rolle von KWK als unverzichtbarer Baustein für ein stabiles und resilientes Energiesystem

Das Forum bietet kompakte Impulse und Diskussionen für Fachleute aus Handwerk, Planung und Industrie. Ein vollständiger und aktueller Überblick über alle Programmpunkte ist unter www.shke-essen.de verfügbar.

Fokustag „Frauen im Handwerk“: Bühne frei für Erfolgsgeschichten

Ein besonderes Highlight setzt die SHK+E ESSEN 2026 am 19. März mit dem neuen Fokustag „Frauen im Handwerk“ in der AZUBI-Lounge in Halle 2. Im Mittelpunkt stehen weibliche Erfolgsgeschichten aus der SHK- Praxis. Mehrmals täglich zwischen 09:30 und 14:00 Uhr findet auf der Bühne unter anderem die interaktive „SHK-Fragendusche“ statt. Dabei beantworten mehrere Anlagenmechaniker SHK unterschiedlicher Karrierestufen kurze und humorvolle Fragen der anwesenden Schulklassen zu Werdegang und Berufsalltag. Der Fachverband SHK NRW möchte damit ein deutliches Zeichen setzen: Klischees wie „Was willst du denn als Frau auf der Baustelle?“ sind längst überholt. Frauen haben hervorragende Perspektiven in technischen Handwerksberufen - etwa als Anlagenmechanikerin für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

Monteurtag am 18. März: Wissenskiste für Praktiker

Mit dem Monteurtag - Wissenskiste für Praktiker bietet der Fachverband SHK NRW am 18. März 2026 ab 10:00 Uhr eine kompakte, kostenlose Kurz-Schulung für Monteure. Innerhalb von zwei Stunden erhalten Teilnehmende praxisnahe Updates zu:

Wärmepumpentechnik

Trinkwasserinstallation

Gas- und Abwassersystemen

cleveren Helferlein für den Arbeitsalltag

Die Veranstaltung richtet sich an erfahrene Kundendienstmonteure ebenso wie an motivierte Auszubildende. Herstellerneutral, lösungsorientiert und mit Teilnahmezertifikat - der Messeeintritt ist inklusive. Die Anmeldung zum Monteurtag ist über die Website des Fachverbands SHK NRW möglich (www.shk-nrw.de), Anmeldeschluss ist der 10. März 2026.

Ergänzend sind geführte Messerundgänge vormittags zu Neuerungen im Bereich Heizungs- und Sanitärtechnik, am Dienstagnachmittag speziell zu KI und am Mittwoch- und Donnerstagnachmittag ausschließlich zum zum Thema Montageoptimierung geplant. Die Rundgänge werden von den SHK-Unternehmen und Vorstandsmitgliedern des Fachverbandes SHK NRW durchgeführt. Startpunkt ist der Messestand 2B03 in Halle 2. Weitere Informationen hierzu folgen in Kürze unter www.shke-essen.de.