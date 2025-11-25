G.U.T.-Niederlassung unter dem Dach der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG auf Zukunftskurs
In Schleswig-Holstein wächst etwas Gutes zusammen. Ab dem Jahreswechsel nimmt die G.U.T. SCHLESWIG-HOLSTEIN unter dem Dach der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG Kurs in Richtung Zukunft. Für die gemeinsamen Kunden bedeutet das: Größeres Team, passende Synergien und mehr Power in Kiel und im nördlichen Schleswig-Holstein.
Vor vier Jahren als Niederlassung der G.U.T. GEBÄUDE- UND UMWELTTECHNIK KG gegründet, hat das Team der G.U.T. SCHLESWIG-HOLSTEIN zusammen mit ihren Kunden eine Menge erreicht. Nah dran, partnerschaftlich mit dem Fachhandwerk in der Region unterwegs. Dieses Zusammenspiel setzen die Kollegen vor Ort nahtlos fort. Und nicht nur das: Als fester Bestandteil der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG folgt jetzt das nächste Service-Level: Gebündelte Kompetenzen für noch mehr Möglichkeiten und zusätzliche Handlungsfähigkeit im Handwerk.
Tobias Grewe, Geschäftsführender Gesellschafter der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG: „Die Region rund um die hauptstadt und im nördlichen Schleswig-Holstein bietet unserer G.U.T.-GRUPPE enorme Chancen. Dieses Potenzial wollen wir gemeinsam mit dem Team der G.U.T. SCHLESWIGHOLSTEIN, also mit einer schlagkräftigen und kompetenten Mannschaft, weiter aktiv bearbeiten. Unter einem Dach, mit vollem Fokus auf den Norden und den außergewöhnlichen Leistungen unserer Gruppe.“
Bernd Reinke, Sprecher der G.U.T.-GRUPPE und persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG: „Das Niederlassungskonzept der G.U.T. GEBÄUDE- UND UMWELTTECHNIK KG verschafft uns genau den Handlungsspielraum, den wir uns in jeder Region wünschen, nämlich die Freiheit und Flexibilität, die mit Blick auf die regionalen Marktgegebenheiten jeweils beste und schlagkräftigste Organisationsform langfristig zu gestalten, sei es als Niederlassung oder als Teil eines bereits etablierten G.U.T.-Partnerhauses.“