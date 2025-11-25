In Schleswig-Holstein wächst etwas Gutes zusammen. Ab dem Jahreswechsel nimmt die G.U.T. SCHLESWIG-HOLSTEIN unter dem Dach der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG Kurs in Richtung Zukunft. Für die gemeinsamen Kunden bedeu­tet das: Größeres Team, passende Synergien und mehr Power in Kiel und im nördlichen Schleswig-Holstein.

Vor vier Jahren als Niederlassung der G.U.T. GEBÄUDE- UND UMWELTTECHNIK KG gegründet, hat das Team der G.U.T. SCHLESWIG-HOLSTEIN zusammen mit ihren Kunden eine Menge erreicht. Nah dran, partnerschaftlich mit dem Fach­handwerk in der Region unterwegs. Dieses Zusammenspiel setzen die Kollegen vor Ort nahtlos fort. Und nicht nur das: Als fester Bestandteil der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG folgt jetzt das nächste Service-Level: Gebündelte Kompe­tenzen für noch mehr Möglichkeiten und zusätzliche Hand­lungsfähigkeit im Handwerk.

Tobias Grewe, Geschäftsführender Gesellschafter der G.U.T. LIEDELT & SCHWANBECK KG: „Die Region rund um die hauptstadt und im nördlichen Schleswig-Holstein bietet unserer G.U.T.-GRUPPE enorme Chancen. Dieses Potenzial wollen wir gemeinsam mit dem Team der G.U.T. SCHLESWIG­HOLSTEIN, also mit einer schlagkräftigen und kompetenten Mannschaft, weiter aktiv bearbeiten. Unter einem Dach, mit vollem Fokus auf den Norden und den außergewöhnlichen Leistungen unserer Gruppe.“

Bernd Reinke, Sprecher der G.U.T.-GRUPPE und persönlich haftender Gesellschafter der G.U.T. Gebäude- und Umwelt­technik KG: „Das Niederlassungskonzept der G.U.T. GEBÄUDE- UND UMWELTTECHNIK KG verschafft uns genau den Hand­lungsspielraum, den wir uns in jeder Region wünschen, nämlich die Freiheit und Flexibilität, die mit Blick auf die regionalen Marktgegebenheiten jeweils beste und schlag­kräftigste Organisationsform langfristig zu gestalten, sei es als Niederlassung oder als Teil eines bereits etablierten G.U.T.-Partnerhauses.“