Der alpex PPSU Übergang mit einem Außengewinde komplett aus Kunststoff ergänzt das Installationssystem für Trinkwasser und Heizung von FRÄNKISCHE.

Die Vollkunststoff-Ausführung hat dieselben Einsatzbereiche wie die bewährten Messingkomponenten und eignet sich darüber hinaus auch für Sonderanwendungen etwa bei korrosivem Wasser. In diesem Video zeigen wir Ihnen die korrekte Montage.

Der Fitting muss nicht angeraut werden und kann nach DIN 30660 mit Dichtfaden oder mit Hanf eingedichtet werden. Der Fitting wird zunächst handfest eingedreht, die letzten Umdrehungen empfehlen wir mit einem Schlüssel vorzunehmen. WICHTIG: lässt sich der Fitting komplett eindrehen, wurde sehr wahrscheinlich zu wenig Dichtmittel verwendet. In diesem Fall ist der Fitting wieder herauszudrehen und erneut mit Dichtmaterial einzudichten.

Video ansehen

Mit PPSU in die Zukunft

PPSU (Polyphenylsulfon) ist ein hochleistungsfähiger Thermoplast mit hervorragender Festigkeit, Wärme- und Chemikalienbeständigkeit. Aufgrund dieser Eigenschaften eignet sich der Werkstoff ideal für anspruchsvolle Einsatzgebiete, wie in der Medizintechnik, Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie speziell für die Trinkwasserinstallation. Unser alpex-Sortiment bietet ein umfangreiches Angebot an zukunftssicheren PPSU-Fittings.

Vorteile von Fittings aus PPSU

✔ Bleifreiheit

✔ keine Korrosion

✔ Langlebigkeit

✔ Inkrustationsfreiheit

Weitere Informationen finden Sie unter www.spezialisten-haustechnik.de/de/alpex-ppsu/