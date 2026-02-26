KESSEL: Selbstlernkurs + Live Webinare - Hybrid-Hebeanlagen kompakt Selbstlernkurs + Live Webinare
Die Sicherheit einer Hebeanlage vereint mit der Effizienz des natürlichen Gefälles. Daraus ergeben sich bei Hybrid-Hebeanlagen eine Menge Vorteile.
Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in die Welt der neuen Hybridentwässerung von KESSEL.
Inhalt
- Normen und Richtlinien
- Vergleich von Hebenanlagen und Rückstauverschlüssen mit Hybrid-Hebeanlagen
- Vorteile von Hybrid-Hebeanlagen
- Lösungen und Einbausituationen
- Dienstleistungen und Services
Lernformate
Mit dem Selbstlernkurs können Sie sich jederzeit (24/7) über das Thema informieren. Der Kurs ist in mehrere kurze Einheiten unterteilt, so dass Sie die einzelnen Module auch bequem zwischendurch bearbeiten können.
Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.
Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten.
Die Teilnahme ist kostenlos!
Selbstlernkurs
Hybrid-Hebeanlagen kompakt (Selbstlernkurs)
Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.
Webinartermine
11.03.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt
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21.05.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt
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08.07.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt
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24.09.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt
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19.11.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt