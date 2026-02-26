26.02.2026  Pressemeldung Alle News von KESSEL

KESSEL: Selbstlernkurs + Live Webinare - Hybrid-Hebeanlagen kompakt Selbstlernkurs + Live Webinare

Am 11.03.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Die Sicherheit einer Hebeanlage vereint mit der Effizienz des natürlichen Gefälles. Daraus ergeben sich bei Hybrid-Hebeanlagen eine Menge Vorteile.

Dieser Kurs gewährt Ihnen einen kompakten Einblick in die Welt der neuen Hybridentwässerung von KESSEL.

Inhalt

  • Normen und Richtlinien
  • Vergleich von Hebenanlagen und Rückstauverschlüssen mit Hybrid-Hebeanlagen
  • Vorteile von Hybrid-Hebeanlagen
  • Lösungen und Einbausituationen
  • Dienstleistungen und Services

Lernformate

Mit dem Selbstlernkurs können Sie sich jederzeit (24/7) über das Thema informieren. Der Kurs ist in mehrere kurze Einheiten unterteilt, so dass Sie die einzelnen Module auch bequem zwischendurch bearbeiten können.

Über das Jahr verteilt bieten wir auch mehrere Webinare an. Hierbei vermitteln unsere Referenten das Thema live und können deshalb auch gezielt auf Ihre Fragen eingehen.

Die Lernzeit beträgt insgesamt ca. 60 Minuten. 

Die Teilnahme ist kostenlos!

Selbstlernkurs

Hybrid-Hebeanlagen kompakt (Selbstlernkurs)

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

Webinartermine

11.03.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

21.05.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

08.07.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

24.09.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

19.11.2026 | 15:00 - 16:00 Uhr | Hybrid-Hebeanlagen kompakt

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.  

KESSEL SE + Co. KG
KESSEL SE + Co. KG
Bahnhofstrasse 31
85101 Lenting
Deutschland
Telefon:  08456 - 27-0
www.kessel.de
Anzeigen
WDV Molliné GmbH
COSMO GmbH
I.V.A.R. S.p.A.
SOREL® GmbH Mikroelektronik
tecalor GmbH

DESTATIS:

01.06.2026

Einzelhandelsumsatz im April 2026 real um 0,3 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.05.2026

Inflationsrate im Mai 2026 voraussichtlich +2,6 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

29.05.2026

Importpreise im April 2026: +5,3 % gegenüber April 2025
mehr

Erwerbstätigkeit im April 2026 saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung