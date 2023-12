Als Europas führende Energiefachmesse versammelt die E-world energy & water nicht nur alljährlich internationale Unternehmen der Branche in Essen, sondern setzt auch mit dem umfangreichen Rahmenprogramm selbst neue Impulse. Die Programmpunkte für die kommende E-world vom 20. bis 22. Februar 2024 stehen bereits fest. Besucherinnen und Besucher können das Programm ab sofort online unter community.e-world-essen.eom/de/p/program-2024 einsehen und ihren Messebesuch planen.

Auf gleich vier Bühnen findet an allen drei Veranstaltungstagen der E-world 2024 ein umfangreiches und international besetztes Bühnenprogramm mit Diskussionsrunden, Vorträgen und Podcast-Aufzeichnungen statt. Die offenen Fachforen „Future“, „Change“, „Hydrogen Solutions“ sowie „New Energy Systems“ sind unmittelbar im Messegeschehen platziert. Der Zutritt zu den Foren ist mit Messeticket kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Themen sind unter anderem Smart Meter, kommunale Wärmeplanung und internationale Best Practices zum Beispiel aus Schweden, Island oder Großbritannien.

Hochkarätige Referentinnen und Referenten aus Wirtschaft und Politik

Am Vortag der Messe (Montag, 19. Februar 2024) findet unter dem Titel „Perspektiven für die Energiewelt von morgen“ das Führungstreffen Energie statt. Im Fokus stehen dabei neben dem Status Quo und den nächsten Schritten der Energiewende in Deutschland und Europa auch die zukünftige Wärmeversorgung vor dem Hintergrund des Gebäudeenergiegesetzes, die Verkehrswende, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands hinsichtlich der Strompreise und die Digitalisierung der Netzinfrastruktur. Unter anderem werden Stefan Wenzel,

Parlamentarischer Staatssekretär MdB beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Oliver Krischer, Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen, sowie Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, sprechen.

Am ersten Messetag (Dienstag, 20. Februar 2024) folgt dann von 13 bis 17 Uhr das Glasfaserforum. Inhaltliche Partner sind erneut der Bundesverband Breitbandkommunikation (BREKO), die MICUS Strategieberatung sowie der Mitveranstalter der E-world, die con|energy. „Das Glasfaserforum geht 2024 in die sechste Auflage und hat sich als fester Bestandteil in der Glasfaserbranche etabliert. In spannenden Vorträgen und mit einem hochkarätig besetzten Panel werden insbesondere die Themen innovative Ausbaumodelle und Nachhaltigkeit beim Ausbau die Schwerpunkte bilden. Wir freuen uns auf das Zusammenkommen der Branche im Februar in Essen“, so Andreas Mescheder, Geschäftsführer der MICUS Strategieberatung GmbH. BREKO-Geschäftsführer Dr. Stephan Albers ergänzt: „Das Glasfaserforum NRW bietet eine Plattform für Netzbetreiber, um ihre innovativen Ansätze im Glasfaserausbau zu präsentieren und mit Politik und Verwaltung zu diskutieren. Damit stärkt das Glasfaserforum die Vielfalt im Glasfasermarkt und fördert die digitale Transformation unseres Landes.“

Digitaler Kick-off wegweisend für Messeprogramm

Einen Ausblick auf die E-world gab bereits das digitale Kick-off-Event zu Europas Leitmesse für Energiewirtschaft, das vom 7. bis 9. November 2023 stattfand. Die Veranstalter begrüßten an drei Tagen Vortragende aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft, die über die thematischen Schwerpunkte der Fachmesse debattierten. Neben der Rolle des Staates in der Energieversorgung wurde ebenso die „Kommunale Wärmeplanung“ thematisiert und ein drohendes Überangebot von Gas in Europa diskutiert. Die Aufzeichnungen der drei E-world Kick-off Veranstaltungen sind ab sofort in der Community unter community.e- world-essen.com/de/p/kick-off kostenfrei abrufbar.

Vertieft und weiter diskutiert werden die Themen des Kick-off sowie viele weitere vom 20. bis 22. Februar 2024 in der Messe Essen, wenn die E-world der Branche wieder ihre gewohnte Networking-Plattform bietet.

