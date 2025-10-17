Wenn Gips mit Wasser in Kontakt kommt, entsteht eine feste Masse. Im Abflussrohr helfen dann Hausmittel, wie Essig und Backpulver nicht mehr. Auch Rohrreiniger, Säuren und Laugen lösen diese nicht auf. Im schlimmsten Fall muss die Leitung erneuert werden und das wir teuer!

Verstopfung kann bei vielen Anwendungen auftreten. Mit Gips wird in den Kunsträumen unserer Schulen gearbeitet. Aber auch in der Medizin wird der Werkstoff für Verbände bei Knochenbrüchen, in der Zahnmedizin für Gebissabdrücke, bei Künstlern und im Handwerk für Skulpturen und Reliefs, für den Modellbau und in der Archäologie und Restaurierung zur Herstellung von Abdrücken und Nachbildungen verwendet.

Der LOGGERE-BLINOX Gipsabscheider wird einfach unten am Abfluss des Arbeitsbeckens mit einen 1 ½“ Innengewinde an den Ablauf geschraubt. Der Siphon kann entfallen, da im LOGGERE-BLINOX Gipsabscheider bereits ein Geruchsverschluss integriert ist.

Reinigen bzw. Entleeren des LOGGERE-BLINOX Gipsabscheiders:

- öffnen des frontseitigen Kugelhahns um überschüssige Wasser abzulassen

- Henkel des Gipsauffangeimers nach oben schwenken

- Gipsauffangeimer zu sich herausziehen.

Die Ablaufverbindung zwischen Arbeitsbecken und Ablaufverrohrung bleibt unberührt!

- zurückgehaltenen und vermutlich bereits ausgehärteten Gips fachgerecht entsorgen

- Gipsauffangeimer wieder einschieben

- Henkel nach unten schwenken

- Kugelhahn schließen

Fertig!

Kontaktieren Sie uns gerne zwecks einer Beratung oder fordern Sie ein Angebot an.