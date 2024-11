Laut einer Umfrage von Resideo wäre für 36% der deutschen Hausbesitzer bei der Heizungsregelung vor allem wichtig, dass sie leicht erkennen können, auf welche Temperatur das Zuhause eingestellt ist. 28% würden sich eine Heizungsregelung wünschen, die sich leicht programmieren lässt. Beide Anforderungen können Installateure mit den elektronischen Heizkörperthermostaten TheraPro HR90 erfüllen: Die Programmierung von Heizzeiten für den jeweiligen Heizkörper erfolgt einfach und unkompliziert direkt am Thermostat mit leicht ablesbarem Display. Bild: Resideo

Hausbesitzer in Deutschland machen sich nach wie vor Sorgen um die Energiekosten. Sie wünschen sich Informationen zur richtigen Einstellung ihrer Heizungsregelung und würden sogar in eine neue Heizungsregelung investieren, wenn sie dadurch langfristig Heizkosten sparen könnten – so die Ergebnisse einer neuen Studie1 von Resideo, dem globalen Entwickler und Hersteller von Honeywell Home Heizungssteuerungen. Mit entsprechender Beratung und Produktempfehlungen können Installateure Mehrwert schaffen und ihre Kunden unterstützen.

Die Umfrage von Resideo, die die Einstellungen von 1.000 Hausbesitzern in Deutschland rund um Heizen und Energie untersuchte, ergab: 60% der Hausbesitzer sind in Bezug auf die Energiekosten im kommenden Winter „besorgt“ oder „sehr besorgt“.

Installateure im Zentrum der Energieherausforderung: Beratung und Unterstützung gefragt

Wenn es um praktische Schritte geht, die helfen können, Heizkosten zu senken, fühlen sich 62% „sicher“ oder „sehr sicher“. Speziell bezogen auf die Einstellung der Heizungsregelung geben 40% an, sich „ziemlich sicher“ zu fühlen. Trotzdem wünschen sie sich hier weitere Informationen, um sicherzugehen, dass sie das Beste aus dem System herausholen. 12% schätzten sich selbst hinsichtlich der Heizungssteuerung hingegen „unsicher“ oder „sehr unsicher“ ein. Sie wissen nur begrenzt, wie man die Steuerung am besten einstellt, und können daher von Beratung profitieren. Die Zahlen zeigen, das deutsche Verbraucher auf unterschiedlichen Ebenen Unterstützung benötigen oder wünschen, um ihr Energiemanagement zu optimieren. „Für SHK-Installateure lohnt es sich, die Bedürfnisse der Kunden genau zu kennen. Denn als Fachleute stehen sie bei der Heizungssteuerung an vorderster Front und können proaktiv Hilfestellung leisten, indem sie zielgerichtet beraten und die am besten geeigneten Heizungssteuerungen empfehlen“, sagt Maurice Nachtnebel, Commercial Leader Germany bei Resideo. Dabei unterstützt Resideo mit einfach zu bedienenden Thermostaten oder smarten, App-basierten Steuerungen – kostenlose Schulungen und technischer Support zur Inbetriebnahme und Einstellung inklusive.

Das wünschen sich Hausbesitzer von der Heizungsregelung: Einfach und leicht programmierbar

45 % der Hausbesitzer wären bereit, in moderne Heizungssteuerungen zu investieren, um langfristig Heizkosten zu sparen. Doch was ist ihnen dabei wichtig? Für 36% wäre eine Lösung am interessantesten, mit der sie leicht erkennen, auf welche Temperatur das Zuhause eingestellt ist. 28% würden vor allem darauf Wert legen, dass sich die Heizungsregelung leicht programmieren lässt. Resideo bietet hier passende Produkte, die beiden Anforderungen gerecht werden. Die elektronischen Heizkörperthermostate TheraPro HR90 etwa lassen sich mit wenig Aufwand auf das bestehende Heizkörperventil montieren.

Direkt am Thermostat können individuelle Heizzeiten für den jeweiligen Heizkörper programmiert werden. So senkt es die Temperatur ab, wenn der Raum nicht genutzt oder wenn gelüftet wird, um unnötiges Heizen zu vermeiden und so Energie zu sparen. Die eingestellte Temperatur ist über das Display jederzeit leicht ablesbar und kann nach Bedarf einfach angepasst werden.

Insgesamt 25% der Befragten wünschen sich ein bisschen mehr und bevorzugen die neuesten intelligenten Lösungen mit App-Steuerung. Für diese Kunden können Installateure beispielsweise die intelligente Einzelraumregelung evohome ins Spiel bringen. Mit ihr lässt sich die Temperatur in mehreren Räumen zentral steuern und an den individuellen Tagesablauf anpassen. Über das Bediengerät hat man zu Hause alles übersichtlich im Blick und kann individuelle Anpassungen vornehmen – per App geht das bequem auch von unterwegs aus.

Besonders hoch ist das Energieeinsparpotenzial, wenn diese bedarfsgerechte Wärmeversorgung zusammen mit dem hydraulischen Abgleich umgesetzt wird. Dafür lässt sich z.B. die evohome Einzelraumregelung unkompliziert mit dem druckunabhängigen Thermostatventil Kombi-TRV kombinieren, das eine einfache Durchführung des hydraulischen Abgleichs ermöglicht.

Wachsende Nachfrage nach Niedertemperatur-Heiztechnologien

Die jüngste Energiekrise und die Energiepreisschwankungen haben mehr als die Hälfte der Hausbesitzer (64%) umweltbewusster gemacht. 23% sind nun eher bereit, in eine Wärmepumpe zu investieren und 22 % denken nun eher über den Einbau einer Fußbodenheizung nach als in den Vorjahren. Mit dem flexiblen Fußbodenheizungsregler HCC100 von Resideo können Installateure individuelle Kundenbedürfnisse und spezifische installationstechnische Anforderungen erfüllen – kompatibel mit Wärmepumpen und mit der intelligenten Einzelraumregelung evohome.

Weitere Informationen zu Honeywell Home Heizungssteuerungen unter www.resideo.com/de/de/anwendungen/komfort/

Die Marke Honeywell Home wird unter einer langfristigen Lizenz von Honeywell International Inc. verwendet. Auf der Grundlage der Lizenzgeberbeziehung war Honeywell nicht an dieser Studie beteiligt und unterstützt oder bestreitet ihre Gültigkeit nicht.

1Umfrage unter 1.000 Hausbesitzern in Deutschland, durchgeführt im Auftrag von Resideo durch One Poll im August 2024.