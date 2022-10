Die Familie hat im Jahr 2002 ein modernes Einfamilienhaus auf einem 500 m² großen Gartengrundstück errichtet. Die nur 3 Meter breite und 80 Meter lange Zufahrt zum Grundstück ist eine besondere Herausforderung für die Ausführung der Bohrungen. Der Platz für die Bohrungen wurde vor dem Haus auf der Zufahrt zur Garage gewählt. Auf der extrem kleinen Fläche werden zwei Bohrungen mit 75 Metern Tiefe durchgeführt. Diese Präzisionsarbeit erledigt die erfahrene Bohrfirma Celler Brunnenbau und nimmt für jedes Bohrloch gerade mal neun Steine aus dem Verbundpflaster.



Reiner Scheiwe hat sich in seinem Berufsleben als Bankbetriebswirt für sozial/ökologische Projekte eingesetzt – dieses Engagement will er auch im privaten Umfeld fortsetzen. Im ersten Schritt wird die Dachfläche des Hauses zur Installation einer Photovoltaik-Anlage genutzt. Zur effektiven Nutzung des selbst produzierten Stroms plant er zusammen mit seinem Sohn den Austausch der Heizung. Eine anstehende Reparatur der Gastherme gab den Anstoß für die Umsetzung. Die langlebige und besonders effiziente Nutzung der Erdwärme in Verbindung mit der attraktiven staatlichen Förderung liefert zusätzliche Argumente.

Die Bauarbeiten – inklusive der Bohrung – dauern knapp eine Woche, auf die warme Dusche muss die Familie nur für einen Tag verzichten. Das Einfamilienhaus hat, dem Baujahr entsprechend, schon einen sehr guten energetischen Standard, sodass keine weiteren Sanierungsmaßnahmen notwendig sind. Um die Möglichkeit zur Kühlung mit der Wärmepumpe an warmen Sommertagen zu nutzen, werden die Heizkörper dem neuen Standard angepasst.

Der Wärmebedarf des Hauses liegt bei 10 kW – diese Heizlast kann von einer NIBE S1255 Wärmepumpe mit nur 6 kW geleistet werden. Die Wärmepumpe wird als kompakte Einheit mit integriertem Brauchwasserspeicher und integrierter Passiv-kühlung geliefert.

Das „S“ in der Typenbezeichnung steht für „Smart“ – die Wärmepumpe hat eine die integrierte Internetanbindung und kann damit per App gesteuert werden und selbstständig Informationen - zum Beispiel zum Wetter - abrufen und den Betrieb darauf einstellen.

Die Planung und Realisierung der Bauarbeiten übernimmt der NIBE Effizienzpartner SteinHaus GmbH. Der Geschäftsführer Uwe Patzak hat Familie Scheiwe bei der Entscheidung für die passende Wärmepumpe umfassend informiert und koordiniert bei der Bauausführung alle Arbeiten. „So haben wir nur einen Ansprechpartner und können uns darauf verlassen, dass alles gut läuft“, freut sich Reiner Scheiwe. Dazu gehören die Beratung und Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge für die Förderung genauso, wie das Abschließen einer Versicherung für die Bohrungen. „Mit einem umsichtigen Partner ist das alles kein Problem und ich habe gestaunt, wie sauber der Hof aussah, als das Bohrgerät abgebaut war“, sagt der Bauherr.

Die NIBE S1255 benötigt weniger Platz als die alte Gas-Heizung – die kompakten Gehäusemaße mit integriertem Brauchwasserspeicher lassen viel Raum, um die Sauna in dem ehemaligen Heizungskeller als Wellness-Oase zu nutzen.