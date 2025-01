Kaum ein anderes Material ist in seiner Gestaltung so flexibel wie Glas. Ob strahlender Mittelpunkt oder zurückhaltende Kabine – sie können entscheiden, welche Akzente die Dusche im Badezimmer setzen soll. PUK Duschkabinen bietet zahlreiche Sondergläser – wie das texturierte Glas Visiosun.

Das dekorative Ornamentglas Visiosun gehört zur wirkungsvollen Effektgläsern, die jeden Raum optisch aufwerten. Der Riffelglas-Effekt der parallel verlaufenden Linien ist ein dynamisches und stilvolles Element, dass gleichzeitig natürliches Licht in die Duschkabine lässt und die Privatsphäre schützt. Gegenstände, die sich hinter der Scheibe befinden, werden in ein dynamisches Raster aufgelöst. Visiosun wird den höchsten Ansprüchen an Transparenz und Neutralität gerecht.

Das stilvolle Design der Textur, passt sowohl zum industriellen Loft-Flair und ist auch ein ästhetischer Stilbruch zu eleganteren Einrichtungsstilen. Durch die zarte und dynamische Lichtbrechung zeichnet sich Visiosun durch Transparenz und außergewöhnliche Farbneutralität aus, was die Gesamtatmosphäre des Raums aufwertet und das Wohlbefinden steigert.