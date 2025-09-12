DEBE Flow: T-BOX - Heizkreisverteiler auf engstem Raum!
Die neue Heizkreissysteme der T-Box-Verteilungsgruppen sind derart konzipiert, dass sie eine extrem hohe Leistung auf kleinstem Raum garantieren.
Leistungsstark und effizient auch in den anspruchsvollsten Anlagensituationen!
Es kann in 3 verschiedenen Positionen installiert werden, um den verfügbaren Platz optimal zu nutzen.
T-BOX wurde für eine einfache Installation auch in kleinen Heizungsräumen konzipiert.
Die Vorteile:
- Kompakt: halber Platzbedarf im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.
- Heizkreisverteiler mit integriertem und auschliessbarem Abscheider
- Modulare Bauweise: (2 bis 4 Kreise)
- Variabel: In 3 Positionen installierbar
- DN 20 - 3/4” Max Volumenstrom 2000 l/h, Max Heizleistung (Δt = 20° C), bis 46 KW
- DN 25 - 1” Max Volumenstrom 3000 l/h, Max Heizleistung (Δt = 20° C), bis 70 KW
- DUO-SYSTEM: Geeignet für Heizkesselanwendungen oder kombiniert mit Pufferspeicher