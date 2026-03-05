Debe Flow Group sucht einen Gebietsleiter (m/w/d) Heizung für die Region Deutschland Mitte!
Wir, die deutsche Tochter DEBE Flow Group GmbH mit Sitz in Limbach-Oberfrohna, sind Teil der skandinavischen Debe Flow Group, welche Vertriebsbüros in fünf europäischen Ländern unterhält und Experte im Bereich Heizungs- und Wassertechnik ist. Wir verstehen uns als zuverlässiger und innovativer Partner des SHK-Handels und vertreiben sowohl starke Eigenmarken (z.B. Laddomat), sowie als exklusiver Vertriebspartner für die Region D-A-CH die Produkte der Firma Fiorini/Lovato.
Zur Verstärkung unseres Vertriebs-Teams suchen wir für die Region Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz) einen technisch visierten Experten der Heizungsbranche.
Was wirst Du machen?
- Entwicklung und Steuerung Deines Gebietes unter Berücksichtigung der vorgegebenen Ziele
- Betreuung und Erweiterung unseres Portfolios bei unseren bestehenden Handelspartnern
- Besuche von Händlern und SHK-Handwerksbetrieben
Was bringst Du mit?
- Technisches Verständnis für Heizungsanlagen
- Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten zur Kundeninteraktion und internen Zusammenarbeit
- Erfahrung in der Betreuung und Unterstützung von Kunden, um langfristige Beziehungen aufzubauen
- Kenntnisse im 3-stufigen Vertrieb und Erfahrungen im Großhandelsgeschäft_
- Grundkenntnisse in Englisch sind von Vorteil
- Führerschein der Klasse B
Was bieten wir?
- Ein Team, das Großes vorhat und mit Begeisterung die ehrgeizigen Ziele verfolgt
- Ein attraktives Gehalt, bestehend aus einem Fixum und einem variablen Anteil
- Ein Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung
- Hybrides Arbeiten, Du hast Dein Büro zu Hause und bist sonst bei Deinen Kunden
- 30 Tage Urlaub für eine ausgeglichene Work-Life-Balance
Zusätzliche Qualifikationen wie analytisches Denken, Teamfähigkeit sowie eine proaktive und kundenorientierte Arbeitsweise setzen wir voraus.
Wir bieten die Chance, mit uns zu wachsen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln!
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann sende bitte Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltvorstellungen und frühestmöglichem Anfangsdatum an bewerbungen(at)dfg-germany.com.