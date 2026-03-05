Wir, die deutsche Tochter DEBE Flow Group GmbH mit Sitz in Limbach-Oberfrohna, sind Teil der skandinavischen Debe Flow Group, welche Vertriebsbüros in fünf europäischen Ländern unterhält und Experte im Bereich Heizungs- und Wassertechnik ist. Wir verstehen uns als zuverlässiger und innovativer Partner des SHK-Handels und vertreiben sowohl starke Eigenmarken (z.B. Laddomat), sowie als exklusiver Vertriebspartner für die Region D-A-CH die Produkte der Firma Fiorini/Lovato.

Zur Verstärkung unseres Vertriebs-Teams suchen wir für die Region Mitte (Hessen, Rheinland-Pfalz) einen technisch visierten Experten der Heizungsbranche.

Was wirst Du machen?

Entwicklung und Steuerung Deines Gebietes unter Berücksichtigung der vorgegebenen Ziele

Betreuung und Erweiterung unseres Portfolios bei unseren bestehenden Handelspartnern

Besuche von Händlern und SHK-Handwerksbetrieben

Was bringst Du mit?

Technisches Verständnis für Heizungsanlagen

Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten zur Kundeninteraktion und internen Zusammenarbeit

Erfahrung in der Betreuung und Unterstützung von Kunden, um langfristige Beziehungen aufzubauen

Kenntnisse im 3-stufigen Vertrieb und Erfahrungen im Großhandelsgeschäft _

Grundkenntnisse in Englisch sind von Vorteil

Führerschein der Klasse B

Was bieten wir?

Ein Team, das Großes vorhat und mit Begeisterung die ehrgeizigen Ziele verfolgt

Ein attraktives Gehalt, bestehend aus einem Fixum und einem variablen Anteil

Ein Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung

Hybrides Arbeiten, Du hast Dein Büro zu Hause und bist sonst bei Deinen Kunden

30 Tage Urlaub für eine ausgeglichene Work-Life-Balance

Zusätzliche Qualifikationen wie analytisches Denken, Teamfähigkeit sowie eine proaktive und kundenorientierte Arbeitsweise setzen wir voraus.

Wir bieten die Chance, mit uns zu wachsen und sich auch persönlich weiterzuentwickeln!

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dann sende bitte Deine aussagekräftige Bewerbung mit Gehaltvorstellungen und frühestmöglichem Anfangsdatum an bewerbungen(at)dfg-germany.com.