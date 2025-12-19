VERTIGO Solarstation DN20 / ¾":

Plus / Vorteile:

• Durchflussregler 2÷12 l/min;

• Isolierung für den Schutz der Steuerung;

• Ladung/Entleerung/Reinigung und Austausch der Umwälzpumpe ohne die Anlage zu entleeren;

• Kompakte Sicherheitsgruppe mit Solar - Sicherheitsventil, Manometer und Schlauch für Ausdehnungsgefäß;

• Seitliche Öffnung für Pumpenabkühlung;

• Wand-Speichereinbau und Rückschlagventil integriert

• Geflanschte Kugelhähne mit Thermometer;

• Isolierung aus schwarzem EPP 40 g/l;

• Sichere flachdichtende Oberfläche und Dichtungen.

MAVERICK Solarstation DN25 - 1":

Beschreibung:

MAVERICK VRD-90 ist eine Solarstation mit Druckkreislauf mit 3-stufigen einstellbaren Durchflussgeräten (0,5 – 6 l/min.).

Es können verschiedene elektronische Reglermodelle sowie Durchflussgeräten installiert werden, um unterschiedliche Bedürfnisse an Heizanlagen zu erfüllen.



Das Steuerungsgerät erlaubt die Verwaltung von bis zu 15 verschiedenen Anlagenkonfigurationen. Ausgestattet mit Pictogrammdisplay kann es ohne Sprachprobleme weltweit eingesetzt werden.

Plus / Vorteile:

• Steuereinheit vom Vorlauf isoliert

• Ladung/Entleerung/Reinigung und Austausch der Umwälzpumpe, ohne die Anlage zu entleeren.

• Entgaser im Vorlauf eingebaut

• Kompakte Sicherheitsgruppe mit Solar - Sicherheitsventil, Manometer und Schlauch für Ausdehnungsgefäß

• Seitliche Öffnung für Pumpenabkühlung

• Wandmontage oder Anbau am Speicher!

• Geflanschte Kugelhähne mit Thermometer

• Isolierung aus schwarzem EPP 40 g/l

• Sichere flachdichtende Oberfläche und Dichtungen.

Um Details über die attraktiven Preise unserer Herbstaktion „Solarstationen“ zu erfahren, wenden Sie sich bitte an:

DEBE Flow Group GmbH

Mail: info(at)dfg-germany.com

Telefon: 03722/505700