Das Lovato-Team präsentiert den Kompat 40 XS, den Verteiler, der Innovation, Einfachheit und Sparsamkeit vereint - Werte, die schon immer im Fokus von Lovato standen. Das neue System wurde als Ersatz für die bisherige Kompat 40-Reihe entwickelt, um die Installationskosten zu senken, den Platzbedarf zu optimieren und die Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu verbessern.

Ideal für kleine Mehrfamilienhäuser und Gebäude

Der neue Lovato Kompat 40 XS ist für Heiz- und Kühlsysteme in Villen und kleinen Mehrfamilienhäusern mit einer Fläche von bis zu 2.000 m² und einer installierten Leistung von bis zu 100 kW bei niedrigen Temperaturen (ΔT = 5°C) konzipiert. Es ist die ideale Lösung für Wohngebäude, bei denen Effizienz, Kompaktheit und einfache Installation gefragt sind.

Vier Innovationen für Einsparungen

Die Einsparungen ergeben sich aus vier technischen Innovationen, die das Systemdesign und die Installation vereinfachen:

Kompaktes und modulares System: Es sind keine hydraulischen Verbindungen zwischen Abscheider und Sammler erforderlich, was Zeit, Arbeit und Material spart;

Sofortige Erweiterbarkeit: Verteiler können ohne komplexe Eingriffe in Reihe geschaltet werden;

Integrierte Komponenten: Grundfos 12m Umwälzpumpen sind bereits in die Einheit integriert, wodurch die Anzahl der zu kaufenden und zu installierenden Komponenten reduziert wird;

Neues Drei-Wege-Ventil: robuster und langlebiger, erfordert im Laufe der Zeit weniger Wartung.

Diese Merkmale ermöglichen eine höhere Betriebseffizienz und ein optimiertes Ressourcenmanagement mit einer echten Reduzierung der gesamten Installations- und Betriebskosten.

Der Kompat 40 XS ist die neue Lovato-Lösung für alle, die eine effiziente, kompakte Verteilereinheit suchen, die den Anforderungen moderner Systeme gerecht wird.