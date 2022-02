Pressemeldung

Kermi Duschkabinen zeichnen sich durch eine hervorragende Qualität und eine besondere Langlebigkeit aus. Hochwertigste Materialien, eine sorgfältige Verarbeitung und strengste Prüfkriterien sorgen für eine dauerhafte Freude an der Duschkabine. Sollte aber im Laufe der Zeit dennoch ein Ersatzteil notwendig sein, ist das gar kein Problem. Denn Kermi bietet 20 Jahre Nachkaufsicherheit für Ersatzteile nach Auslauf einer Produktlinie.

Und auch die Beschaffung der Ersatzteile ist ganz einfach. Kermi bietet einen Online Ersatzteilshop Duschdesign an, wo bequem von zu Hause aus die gängigsten Ersatzteile für die aktuellen Kermi Duschkabinen bestellt werden können. Und auch hier steckt Perfektion drin, denn es handelt sich immer um das Original-Ersatzteil, damit es genau zur jeweiligen Duschkabine passt. Einfach und selbsterklärend können im Nullkommanichts Verschleißteile, wie zum Beispiel eine neue Dicht- oder Magnetleiste, geordert werden. Der Versand erfolgt spätestens am nächsten Arbeitstag. Treten dennoch Rückfragen auf, können diese per Kontaktformular oder per Telefon umgehend beantwortet werden. Eine schnelle Bearbeitung der Anfragen und eine sehr gute telefonische Erreichbarkeit ist dabei für Kermi selbstverständlich.

Bei Trusted Shops, ein europaweites Gütesiegel für Online Shops, erhält der Ersatzteilshop Duschdesign regelmäßig sehr gute Bewertungen. Von den zufriedenen Kunden wird insbesondere eine sehr schnelle Lieferung und eine einfache Abwicklung positiv hervorgehoben.

Ersatzteilshop