Die TGA-Software LINEAR Building – zur Auslegung und Dimensionierung der KERMI Heizkörper, x-net Flächenheizung/-kühlung sowie der x-well Wohnraumlüftung – wurde an das aktuelle Sortiment (Neuheiten Mai 2025) angepasst. Dazu zählen sieben neue Badheizkörpermodelle, eine Überarbeitung des Lüftungskanalsystems und der Wetterschutzgitter sowie unsere neue Trinkwasserwärmepumpe x-change aqua eco L/XL. Die LINEAR-Anwender werden im Programm über die Live Announcement-Funktion zum Update informiert.

Der Heizkörperdatensatz nach VDI 3805/6 Datenrichtlinie wurde aktualisiert. Zu den Neuigkeiten gehören die Badheizkörpermodelle Pateo Flair, Arche und Arche Plus, Aster HF und Aster HF Blower Mix sowie Niva und Niva Soft. Alle obigen Aritkel sind als 3D Modelle verfügbar und können im Rahmen der BIM Methode projektiert werden.

