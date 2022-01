Pressemeldung

Das Familienunternehmen setzt sich dafür ein, exzellente Arbeitsbedingungen zu schaffen und alle Mitarbeiter:innen in ihrem Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen. Nach einem dreimonatigen Zertifizierungsprozess hat das Top Employers Institute Viessmann jetzt als Top Employer 2022 in Deutschland und somit als besonders attraktiven Arbeitgeber zertifiziert.

Das Top Employers Institute hat die teilnehmenden Arbeitgeber in sechs übergeordneten HR-Dimensionen und 20 HR-Bereichen in einer ausführlichen Umfrage mit anschließendem, ausführlichen Audit untersucht. Dabei wurden Bereiche wie People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Well-being und Diversity & Inclusion betrachtet. Viessmann wurde besonders in den Rubriken Business Strategy und Talent Acquisition positiv bewertet.

Das Top Employer Zertifikat bescheinigt Viessmann, seine Mitarbeiter:innen in den Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns zu stellen und ihnen ein hervorragendes Arbeits- und Entwicklungsumfeld zu bieten. Das Viessmann People & Organisation Team hat die Aufgabe, Mitarbeiter:innen mit HR-Strukturen und -Produkten zu unterstützen und befähigen, sodass sie sich täglich mit vollem Einsatz für Viessmanns Purpose einsetzen können.

Dazu sagt David Plink, CEO des Top Employers Institute: „In Anbetracht des anspruchsvollen Jahres, welches wie das Jahr zuvor Unternehmen auf der ganzen Welt beeinflusst hat, hat Viessmann einmal mehr gezeigt, dass es die Aufrechterhaltung exzellenter Mitarbeiterpraktiken am Arbeitsplatz priorisiert. Viessmann stellt sich weiterhin den Herausforderungen der sich wandelnden Arbeitswelt und arbeitet unermüdlich daran, das Leben der Mitarbeiter positiv zu beeinflussen.“

Viessmann wird auch in Zukunft unermüdlich daran arbeiten, für seine Mitarbeiter:innen das bestmögliche Arbeitsumfeld zu schaffen.