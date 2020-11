Vom 30. November - 04. Dezember begeistern virtuelle Live-Formate, Preisverleihungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen und Netzwerkveranstaltungen Architekten und Designexperten.

GROHE Experten nehmen am Live-Programm rund um die Themen Fertighäuser, berührungslose Produktlösungen und 3D-Technologie teil.

Ab sofort können sich Journalisten, Architekten und Designer kostenlos registrieren.

GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen sowie Gründungspartner des World Architecture Festival (WAF), setzt das Sponsoring des Festivals auch in seiner zwölften Auflage fort. Aufgrund der außergewöhnlichen Covid-19-Situation findet die diesjährige Ausgabe erstmals als virtuelle Veranstaltung statt: Unter dem Thema „Leben mit Pandemien" fördern vom 30. November bis zum 04. Dezember spannende digitale Live-Formate wie Vorträge, Podiumsdiskussionen und Networking-Möglichkeiten den fachlichen Austausch von Architekten und Designern auf der ganzen Welt. Teilnehmer des WAF dürfen sich auf renommierte Hauptredner wie Jeanne Gang von Studio Gang, Sir David Adjaye von Adjaye Associates, Ben Van Berkel von UNStudio und Sir Peter Cook freuen.

GROHE wird am 02. Dezember den diesjährigen Gewinner des „Water Research Prize“ auszeichnen. Dieser würdigt Initiativen, die den Umgang mit Wasser im Kontext von Gebäuden und bebauter Umwelt erforschen. Darüber hinaus trägt GROHE mit Experten zu den folgenden Live-Formaten des diesjährigen WAFVirtual bei:

Montag, 30. November, 10:35-11:15 Uhr (GMT) | Factory-Made to Measure

Wie können Designer und Hersteller die Möglichkeiten von digitalem Design und Konstruktion nutzen, um Gebäude auf „Gesundheit und Wohlbefinden“ auszurichten?

James Pickard, Founding Director, Cartwright Pickard

Karl Lennon, Director A&D Accounts EMENA, Grohe AG /LIXIL EMENA

Mittwoch, 02. Dezember, 9:10-9:50 Uhr (GMT) | GROHE Water Research Prize

Bekanntgabe des diesjährigen Gewinners und Fragerunde

Patrick Speck, Vice President LIXIL Global Design and Consumer Experience EMENA



Freitag, 04. Dezember, 13:20-14:00 Uhr (GMT) | Rooms with a Point of View

Hoteldesigner stehen aktuell vor der Herausforderung, sicheren Abstand zu gewährleisten anstatt Dichte zu schaffen. Wie stellen sie sich dieser Aufgabe?

Richard McConkey, Head of Hospitality & Associate Director, Universal Design Studio Tom Ito, Global Hospitality Practice Director, Gensler Pascale Porro, Director Hotel Accounts EMENA, Grohe AG / LIXIL EMENA Federico Toresi, Global VP Design Premium & Luxury Brands, Accor

On demand | CPD Veranstaltung zum 3D Druck

GROHE ist die erste führende Sanitärmarke in Europa, die 3D-Metalldruck-Fertigungs- techniken nutzt. Die CPD-Session erläutert das 3D-Drucken im Allgemeinen - worum es sich handelt, verschiedene Techniken und Materialien, Anwendungsbereiche, Herstellungsprozess sowie Umweltauswirkungen.

Karl Lennon, Director A&D Accounts EMENA, Grohe AG / LIXIL EMENA

„Als Gründungsmitglied des World Architecture Festival und Unterstützer in den vergangenen zwölf Jahren sind wir begeistert, dass sich das WAF zu einem Pflichttermin in der weltweiten Architekturbranche entwickelt hat", so Stefan Schmied, Vice President Global Projects Grohe AG.

„Wir freuen uns darauf, Teil der virtuellen Umsetzung des Festivals zu sein und dort Herausforderungen für Hoteldesigner, wie beispielsweise die Gewährleistung von sicheren Abständen in der Hotellerie, zu erörtern sowie der Frage nachzugehen, wie Designer und

Hersteller die Möglichkeiten von digitalem Design und Konstruktion nutzen können, um Gebäude zu kreieren, die die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in den Fokus rücken."

Paul Flowers, Leader LIXIL Global Design, fügt hinzu: „Austausch und Zusammenarbeit sind für Designer und Architekten wichtiger denn je. GROHE ist sehr stolz darauf, das WAF bereits zum zwölften Mal zu fördern und nun auch das erste virtuelle Festival zu unterstützen, um sich an diesem fachlichen Diskurs zu beteiligen. Nur gemeinsam können wir ganzheitliche Erfahrungen schaffen und nachhaltig verändern."

Für weitere Informationen besuchen Sie: www.grohe.com

www.worldarchitecturefestival.com

Klicken Sie hier, um sich kostenlos zu registrieren.