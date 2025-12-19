Ein intensives Jahr voller Wachstum und Herausforderungen neigt sich dem Ende. DERBLAUE® hält im Dezember inne und bedankt sich bei allen Partnern, Freunden und Kunden.

Trotz der vielen wirtschaftlichen Krisen und der andauernden Präsenz turbulenter Zeiten, herrscht große Zufriedenheit bei DERBLAUE®. Für das junge Unternehmen aus dem Allgäu geht wieder ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende.

Die Nachfrage nach den beliebten SHK-Werkzeugen nimmt nicht ab – im Gegenteil: neue Länder und neue Branchen nutzen die hochflexiblen Flüssigkeits-Auffangsysteme, die das Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Qualitätsmaß heben.

Heute gibt DERBLAUE® in seinem Blog-Rückblick ein paar Erfolgsmomente preis – und bedankt sich bei allen Kunden.

➡️ DERBLAUE® Jahresrückblick

Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches, friedliches neues Jahr

wünscht das Team von DERBLAUE®

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com