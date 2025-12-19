19.12.2025  Pressemeldung Alle News von DER BLAUE

Das Team von DERBLAUE® wünscht Frohe Weihnachten

Ein intensives Jahr voller Wachstum und Herausforderungen neigt sich dem Ende. DERBLAUE® hält im Dezember inne und bedankt sich bei allen Partnern, Freunden und Kunden.

Trotz der vielen wirtschaftlichen Krisen und der andauernden Präsenz turbulenter Zeiten, herrscht große Zufriedenheit bei DERBLAUE®. Für das junge Unternehmen aus dem Allgäu geht wieder ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende.

Die Nachfrage nach den beliebten SHK-Werkzeugen nimmt nicht ab – im Gegenteil: neue Länder und neue Branchen nutzen die hochflexiblen Flüssigkeits-Auffangsysteme, die das Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Qualitätsmaß heben.

Heute gibt DERBLAUE® in seinem Blog-Rückblick ein paar Erfolgsmomente preis – und bedankt sich bei allen Kunden.

➡️ DERBLAUE® Jahresrückblick

Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches, friedliches neues Jahr

wünscht das Team von DERBLAUE®

Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com

DER BLAUE
DER BLAUE
Aqua Evolution Systems GmbH
Lindenstraße 14
87477 Sulzberg
Deutschland
www.derblaue.com
