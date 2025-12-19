Das Team von DERBLAUE® wünscht Frohe Weihnachten
Trotz der vielen wirtschaftlichen Krisen und der andauernden Präsenz turbulenter Zeiten, herrscht große Zufriedenheit bei DERBLAUE®. Für das junge Unternehmen aus dem Allgäu geht wieder ein sehr erfolgreiches Jahr zu Ende.
Die Nachfrage nach den beliebten SHK-Werkzeugen nimmt nicht ab – im Gegenteil: neue Länder und neue Branchen nutzen die hochflexiblen Flüssigkeits-Auffangsysteme, die das Arbeiten mit Flüssigkeiten auf ein neues Qualitätsmaß heben.
Heute gibt DERBLAUE® in seinem Blog-Rückblick ein paar Erfolgsmomente preis – und bedankt sich bei allen Kunden.
Frohe Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches, friedliches neues Jahr
wünscht das Team von DERBLAUE®
Über die Aqua Evolution Systems GmbH
Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter www.derblaue.com