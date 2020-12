Das SolarVenti #wohlfühlklima - gemeinsam für mehr Klimaschut

Im Zuge unserer Umweltaktion zur Klimaverbesserung haben wir einen SolarVenti Projektwald angelegt, in dem für jeden Kauf eines solaren Luftkollektors ein ausgewiesener Bereich mit nektarreichen Baumarten bepflanzt wird. Je nach der Wahl des SolarVenti® Modells können so zwischen 0,75 und 2,5 m2 Natur mit blühendem Wildapfel, Wildbirne, Elsbeere, Linde, Rosskastanie & Co. entstehen. Besonders für Kunden in der Entscheidungsphase kann dies der ausschlaggebende Impuls zum Kauf sein oder aber einfach die Sympathie uns als Unternehmen und Ihnen als Partner gegenüber steigern.

Durch den gemeinsamen Waldumbau und die Wiederaufforstung trockenheits- und käfergeschädigter Wirtschaftswälder mit unserem Partner Treemer wird für mehr Bienen- und Insektenschutz in unseren Wäldern gesorgt. Insbesondere Wildbienen finden dort genug Nahrung und Nistmöglichkeiten, um gesund zu leben und zu unserem #wohlfühlklima beizutragen.

Mit jedem Spatenstich schaffen wir gemeinsam naturnahe Wälder, beschleunigen die Aufnahme von schädlichem CO2, sorgen für mehr Sauerstoff und reinigen Wasser und Luft.

Auf unserer Website unter www.solarventi.de/umweltaktion erfahren Sie mehr zu unserem Projekt - wir freuen uns, wenn Sie vorbeischauen. Gerne beantworten wir alle Fragen zum Thema auch persönlich unter 04182 / 293799.

Lassen wir also zusammen durch Taten mit Spaten unseren SolarVenti Wald und Chancen für die Zukunft wachsen - für jeden von uns.