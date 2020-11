Sicher und normgerecht in der Anwendung, komfortabel im Betrieb, noch flexibler und schneller in der Montage und problemlos in der Wartung: Mit dem SiCalCenter hat Caleffi eine praxisorientierte Lösung für Trink- und Brauchwasseranlagen im Programm. Die aktuelle Version der praxisorientierten Lösung verfügt über eine besonders montagefreundliche Befestigungstechnik.

Das Center übernimmt die normgerechte Absicherung von geschlossenen Warmwasserbereitern. Es besteht aus allen relevanten Sicherheitsarmaturen nach DIN 1988 und vereint als komplette Funktionseinheit die bewährte SiCal Sicherheitsgruppe und ein Membran-Ausdehnungsgefäß.

Die Befestigungstechnik der SiCal Sicherheitsgruppe lässt sich durch am Ausdehnungsgefäß angeschweißte Laschen mit Langlöchern in allen Einbaulagen sehr flexibel montieren. Dies ermöglicht die Anpassung an alle räumlichen Gegebenheiten. Die Aufhängelaschen am Membran-Ausdehungsgefäß dienen zur Befestigung des kompletten Centers. Die Maße des Gefäßes wurden jedoch nicht geändert , sodass auch der Austausch von einem alten auf ein neues Gefäß problemlos möglich ist.

Die in Normen definierten Anforderungen hinsichtlich der Absicherung von Warmwasserspeichern übernimmt die SiCal Sicherheitsgruppe (in DN 20 und mit ¾“ Anschluss). Sie ist DVGW geprüft und nach DIN EN 1477 und DIN EN 1488 zertifiziert. Die Armatur verfügt über eine doppelte Absperrung (Ein- und Ausgang), ein kontrollierbares- und austauschbares Rückschlagventil, ein handelsübliches Sicherheitsventil und einen normgerechten Ablauftrichter.

Das zum Lieferumfang gehörende, durchströmte Membran-Ausdehnungsgefäß fungiert in der Aufheizphase als Druckausgleichsbehälter. So wird vermieden, dass in dieser Betriebsphase Wasser aus der SiCal Sicherheitsgruppe - abgelassen über das Sicherheitsventil – austritt und im Abwassersystem landet.

Technische Daten

Das Sicherheitsventil der Sicherheitsgruppe ist, je nach Version, auf einen Betriebsdruck von 6, 8 oder 10 bar voreingestellt. Das eingangsseitige Absperrventil ermöglicht ohne Entleerung des WW-Bereiters die Funktionsüberprüfung des Rückflussverhinderers. Praktisch: Dank der patentierten Konstruktion des ausgangsseitigen Absperrventils kann der Rückflussverhinderer (unter Beibehaltung aller Funktionen des Sicherheitsventils) problemlos gewartet und bei Bedarf leicht ausgetauscht werden. Die maximale Heizleistung des Warmwasserbereiters ist auf 150 kW festgelegt bei einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar.

Das DVGW geprüfte Membran-Ausdehnungsgefäß (¾“ Anschluss) ist mit 12 oder 18 Liter Nennvolumen erhältlich und für einen maximalen Speicherinhalt von 560 Liter sowie einer maximalen Betriebstemperatur von 70°C ausgelegt. Zum Lieferumfang gehören ein T-Stück ¾“, der Flowjet-Wartungshahn und die Wandhalterung. Je nach Sicherheitsventil und Nennvolumen des Ausdehnungsgefäßes ist das Center in sechs Versionen erhältlich. Es kann horizontal oder vertikal eingebaut werden.