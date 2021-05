Pressemeldung

Handwerker müssen bei ihrer täglichen Arbeit an vieles denken. Sie haben unter anderem Arbeitsmaterial und

-einsätze zu koordinieren oder Baufortschritte sowie Inbetriebnahmen zu dokumentieren. Deutliche Erleichterung bringt ein neuer digitaler Helfer: das SHK Workpad powered by WOLF & Grundfos. Die Idee von WOLF, ein robustes und praktisches Tablet für die Arbeit von SHK-Profis zu entwickeln, nahm der Pumpenhersteller Grundfos gerne auf. Damit können Fachleute vor Ort effizient arbeiten, sich unterwegs optimal auf den nächsten Auftrag vorbereiten und beim Kunden einen professionellen Eindruck machen.

Effizient arbeiten mit dem SHK Workpad inklusive WOLF Service Assistent

Mit dem robusten SHK Workpad powered by WOLF & Grundfos lassen sich alle Betriebsprozesse vor Ort anstoßen oder abwickeln. Damit haben Fachhandwerker ihre Organisation auch unterwegs voll im Griff und können sich komplett auf ihre Arbeit konzentrieren. Mit seiner Ausstattung ist es in jeder Umgebung einsatzbereit. Als persönliches, unterwegs griffbereites Multifunktions-Werkzeug dient es unter anderem zum Telefonieren, als Notizbuch, Foto- und Navigationsgerät sowie zur Bearbeitung von E-Mails und Terminen. Auf dem Gerät sind zahlreiche hilfreiche Apps vorinstalliert und es gibt Verknüpfungen zu den wichtigsten Services von WOLF und Grundfos. Der neue WOLF Service Assistent unterstützt beispielsweise bei der Reparatur, Wartung oder Inbetriebnahme von WOLF Geräten direkt vor Ort beim Kunden. Ergänzend dazu gibt es im Gipfelstürmer-Shop auch noch weiteres Zubehör für das Tablet.

Das SHK Workpad ist exklusiv für Gipfelstürmer-Partner unter gipfelstuermer.wolf.eu erhältlich.

WOLF Service App: Update mit verbesserten Funktionen

Getreu dem Motto „Gutes noch besser machen“ präsentiert WOLF aktuell auch eine neue Version seiner bewährten Service App für SHK-Betriebe und Fachhandwerker.

Mit der praktischen Smartphone App haben WOLF Partner jederzeit online Zugriff auf einen digitalen Ersatzteilkatalog mit über 8.500 Ersatzteilen, 6.500 Fotos und 1.000 interaktiven und anklickbaren Explosionszeichnungen. Alle ausgewählten Ersatzteile lassen sich direkt per E-Mail beim Großhandel bestellen. Besonders praktisch ist der Fehlercodeinspektor. Nach Eingabe eines Fehlercodes und Auswahl des Gerätetyps erscheinen die Problembeschreibung und eine Anleitung zur schnellen Behebung des Fehlers.

Mit der neuen Version der Service App bietet WOLF zahlreiche weitere und verbesserte Funktionen. Neben einer Vielzahl von kleineren Struktur- und Detailverbesserungen wurde etwa die Suchfunktion weiter optimiert. Ersatzteile und Produkte können jetzt nach Artikelnummer oder EAN-Nummer gesucht werden. Alternativ gelangt der Fachhandwerker durch Einscannen des Typenschilds am Gerät direkt zu den passenden Ersatzteilen. Beim Anwählen des Artikels in der Stückliste wird die Position des Ersatzteils sofort in der Explosionszeichnung angezeigt. Zudem bietet das Update mehr Bilder, direkte Links zu den Montageanleitungen sowie Verknüpfungen zu weiteren WOLF Services – wie dem Gipfelstürmer-Programm, dem SHK-Profi Portal und zur 5 Jahres Garantie. Und: In der App – sowohl im Ersatzteilkatalog als auch im Fehlercodeinspektor – sind sieben Sprachen integriert.

Mehr Informationen zu Apps und Services für SHK-Profis unter www.wolf.eu/shk-profi

Mehr zum SHK Workpad powered by WOLF & Grundfos: www.wolf.eu/shk-workpad