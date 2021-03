Der Abwasserspezialist geht mit positiven Erwartungen in die neue Seminarsaison und ist mit einem Hygienekonzept startklar, sobald Präsenzseminare wieder möglich sind. Parallel werden Online-Seminare angeboten, die vom Basis- bis zum Spezialwissen unterschiedlichste Anforderungen erfüllen.

Gebäudeentwässerung und kommunale Abwasserentsorgung

Das breitgefächerte Programm richtet sich an SHK-Installateure, Planer, Architekten, Anlagen- und Tiefbauer sowie an Mitarbeiter aus Wohnungsbau-Gesellschaften, Kommunen und Handel. Themenschwerpunkte sind die normgerechte Entwässerung von Gebäuden, der Rückstauschutz, die korrekte Produktauswahl in Abhängigkeit zur Entwässerungsaufgabe und das breite Feld der kommunalen Abwassertechnik.

Kurz-Seminare, Kooperationsveranstaltungen und Workshops

Unter den vielfältigen Veranstaltungsformaten sind auch Kooperations-Seminare in Zusammenarbeit mit anderen Branchenpartnern im Angebot, zum Beispiel zu den Themen Smart Home, Abdichtungsnormen und Arbeitssicherheit. In Seminaren zur Mitarbeitermotivation und Attraktivitätssteigerung von Unternehmen geht es um Strategien, dem Fachkräftemangel etwas entgegen zu setzen.

Anerkannter Bildungspartner

Für einige Veranstaltungen können Fortbildungspunkte erlangt werden, sei es für die Ingenieur- oder Architektenkammer als auch für SHK-Expert, die Fortbildungsinitiative und Qualitätsgemeinschaft des Fachverbands SHK in Nordrhein-Westfalen.

Veranstaltungsorte und Anmeldung

Die Präsenzseminare finden (sobald möglich) in den Schulungszentren in Steinhagen (Westfalen) und Griesheim (bei Frankfurt) sowie an verschiedenen Orten in Österreich (u.a. Wien, Salzburg, Graz) statt. Individuelle Schulungstermine vor Ort sowie weitere Termine an den genannten Standorten sind nach Absprache möglich. Sind coronabedingt keine Präsenzveranstaltungen erlaubt, finden die Seminare online statt.

Auf der Seminarseite www.jung-pumpen-forum.de finden sich alle Veranstaltungen im Überblick und sind online buchbar. Zusätzlich steht hier die neue Seminarbroschüre zum Download bereit.