Unser Badabdichtungssystem ist speziell für Rückwandsysteme konzipiert und die perfekte Lösung für alle, die Wert auf höchste Qualität, einfache Installation und Sicherheit in ihrem Badezimmer legen. Ob Neubau oder Renovierung – mit unserem selbstklebenden Abdichtungssystem machen Sie Ihr Duscherlebnis sicherer und länger haltbar und alles normgerecht gemäß DIN 18534-1.

Warum ist unser Abdichtungssystem so besonders?

Optimale Abdichtung gegen Feuchtigkeit: Unser Badabdichtungssystem bietet Ihnen die ultimative Feuchtigkeitsabwehr. Schluss mit den Sorgen über Wasserschäden und undichte Stellen in Ihrem Badezimmer. Unser Dichtsystem garantiert eine sichere und DIN-Norm gerechte Abdichtung.

Schnelle und leichte Montage ohne lange Trocknungszeiten: Vergessen Sie lange zeitraubende Trockenphasen und lästiges Anrühren von Klebstoffen. Kein doppelter Anstrich oder schweres Tragen vom Fliesenkleber mehr. Unser selbstklebendes System ermöglicht eine blitzschnelle Montage ohne lange Wartezeiten. Es muss lediglich unser Primerspray zur Vorbehandlung auf den Untergrund angesprüht werden. Danach eine kurze Zeit ablüften lassen und dann heißt es einfach abziehen, aufkleben und fertig!

Temperatur- und alterungsbeständig: Unsere Abdichtungslösung hält auch den schwierigsten Bedingungen stand. Ob bei hohen oder niedrigen Temperaturen - es entstehen keine Materialermüdungen. Unser System behält seine Integrität und schützt Ihr Badezimmer zuverlässig.

Langlebige Badabdichtung: Dank der Chemikalien- und Alkalibeständigkeit ist das Dichtsystem äußerst langlebig und belastbar.

Widerstandsfähig gegen stoßartige Belastungen und Weiterreißen: Selbst wenn es mal etwas rauer zugeht, bleibt unser Dichtsystem intakt.

Verabschieden Sie sich von Undichtigkeiten und Schimmelproblemen. Unsere Technologie schafft eine sichere Barriere, die Ihr Badezimmer trocken und geschützt hält.

