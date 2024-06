Sabine Dorner, Dorner GmbH, Oberteuringen

Entspannungsort mit Toskana-Flair

Gedeckte Naturtöne und die besondere Wandgestaltung machen das Bad zum Lebensraum. Herzstück ist die halb-freistehende Badewanne, die durch eine Tapete im Stil einer historischen Radierung in Szene gesetzt wird. Das gotische Ruinen-Motiv setzt sich in einer beleuchteten Nische fort. Das Material ist versiegelt und vor Spritzwasser geschützt, so auch die geputzten und gespachtelten Wände. Nur die Dusche wurde komplett gefliest – die Nische mit Glasschiebetür ist das Ergebnis eines Umbaus, bei dem Teile des Flurs dem Bad zugeschlagen wurden. So konnte hinter der Duschfläche noch eine Sitzgelegenheit eingeplant werden. Die Fliesen mit Vintage-Rosettenmuster harmonieren mit den grünen Möbelfronten und der Corian-Platte des Waschtischs, deren Muster den Impuls für das Farbkonzept gab.

Hersteller: Badmit, Carlo Frattini, Duravit, Hansgrohe, Mauersberger, Mobiltessino, Nordholm

Gerhard Borosch, Bad & Heizung Lang GmbH, Bondorf

Mehr Licht, weniger Aufwand

Ein stimmiges Konzept, viel Licht und extra Platz für Badutensilien, dazu null Stress beim Putzen: Nach der Renovierung wirkt das Bad mit einer großzügigen Duschzone noch luftiger.

Für die nötige Stabilität der Duschtrennwand sorgt der rustikale Eichenbalken mit eingefräster Nut. Gleichzeitig ist er ein dekorativer Blickfang und Teil des Dreiklangs aus warmem Holz, Fliesen in Natursteinoptik und der Farbe Weiß. Auf die Badewanne wurde bewusst verzichtet, denn selbst im Familienbetrieb mit drei kleinen Kindern hatte sie meist nur als Kleiderablage gedient. Ein echter Gewinn ist dafür die lange Sitzbank mit Kopffreiheit unter dem Fenster und Stauraum in grifflosen Auszügen. Raffiniertes Detail am Doppelwaschtisch: Der Regler für die Wandarmaturen sitzt vorn am Auslauf, sodass man mit nassen Händen weder in die Nähe der versiegelten Wand kommt noch auf die Platte tropft.

Hersteller: Dornbracht, Duravit, Hansgrohe, HSK

Harald Feist, Rund ums Haus GmbH, Bad Friedrichshall

Die Natur als Energiequelle

Materialien aus Naturstein und in Holz- und Steinoptik sowie gedeckte Farben rund um Braun, Grau und Beige erzeugen in dem wohnlichen Wellness-Refugium eine behagliche Atmosphäre. Selbst das WC hat einen feinen Greigeton. Ein Highlight ist die verblüffend echt wirkende Feuerstelle, die mit LEDs, Dampf und Knister-Sound funktioniert. Als fugenlose Wandverkleidung dient eine textile wasserfeste Tapete. Die Steinbecken am Waschtisch davor erinnern an Flusskiesel und fügen sich perfekt in das Landschaftsmotiv mit Fernweh-Effekt. Die Armaturen in Gold gebürstet wirken edel, aber nicht aufdringlich. Zum Relaxen lädt eine lange Holzbank mit Stauraum ein. Indirektes Licht betont die Badelemente und sorgt nachts für Orientierung. Außerdem interessant: Nach dem Umbau nimmt eine Wand die Rundung des dahinter liegenden Treppenhauses auf.

Hersteller: Avenarius, Carlo Frattini, FFT, Flaminia, HSK, Zierkon

Preis-Leistungs-Champion Bad

Doris Baudis und Andreas Lermen, Peter Gläser GmbH, Nonnweiler

Gar nicht kleinkariert

Ein aufgeräumtes Wellness-Ambiente vor spektakulärer Kulisse bringt Luxus in den Alltag. Betritt man das Badezimmer, fällt einem sofort die aufwendig gestaltete Wand mit einem beleuchteten, dreidimensionalen XXL-Schachbrettmuster ins Auge – eine Eigenleistung mit spürbarem Spareffekt. Davor kommt die elegante freistehende Badewanne gut zur Geltung. Vis-a-vis sieht man den Waschtisch mit Wandarmatur, Unterschrank und Lichtspiegel. Das Ensemble hängt an der Stirnseite einer T-förmigen Trennwand, die auf der einen Seite das WC und auf der anderen die geflieste bodengleiche Dusche abschirmt. Eine Glastür schützt das Bad vor Spritzwasser. Für die Kosmetikprodukte gibt es eine extra Ablagenische, denn möglichst wenig soll offen herumstehen. Deshalb hat auch der Waschtisch seitlich ein dezentes Fach für Zahnbürste & Co.

Hersteller: Carlo Frattini, Hansgrohe, Mastella, Villeroy & Boch