Das Runde muss ins Eckige - nicht bei Repabad!

Die rechteckige Badewanne LIVORNO F ECK ist perfekt für jede Badezimmerecke und überzeugt durch eine Vielzahl an Abmessungen. Repabad bietet die Acrylwanne mit Schürze in Weiß und Weiß Matt in Größen von 160 x 70 cm bis zu 200 x 90 cm an.