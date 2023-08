Die neue Online-Plattform HyForum von IMI Hydronic Engineering ist ab September im Internet abrufbar. HyForum ist eine “Selbstbedienungs­Plattform” für Kunden, die das Unternehmen zusätzlich zu seinem telefonischen oder persönlichen Service eingerichtet hat. Sie ist die neue Online-Wissensdatenbank rund um die HLK-Anlagentechnik. Mit der neuen Informations- und Austauschplattform stellt der Hersteller seinen Kunden ein einfaches und zuverlässiges Unterstützung-Tool zur Verfügung, auf dem sich Informationen zu Themen aus den Bereichen Heizung, Klima und Lüftung finden.

Die Online-Plattform knüpft an die bereits bestehende IMI-Datenbank an und bietet allen Interessierten die Option, Tipps und Informationen in einer Community auszutauschen oder in einer Wissensbibliothek Lösungen zu technischen Herausforderungen zu finden. Auf der neuen Kommunikationsplattform können Heizungsbauer, Installateure oder Endkunden unter www.HyForum.help in kürzester Zeit Lösungen auf technische Fragen oder knifflige Installationen bekommen. Die Plattform ermöglicht es Nutzern, von der Baustelle aus Fragen direkt einzustellen oder unter der Suchfunktion nachzuschauen, ob eingestellte Fragen bereits beantwortet wurden.

Das neue HyForum-Hilfstool wurde ins Leben gerufen, um dem ausführenden Fachhandwerk bei Fragen zu Installationsarbeiten reaktionsschnell qualifizierte Hilfe anbieten zu können. Um ein hohes Qualitätsniveau sicherzustellen und lange Wartezeiten zu vermeiden, wird HyForum von IMI Hydronic Mitarbeitern moderiert. Das Unternehmen garantiert eine Antwort auf gestellte Frage innerhalb von 24 Stunden an Werktagen. Zudem bietet die Wissensbibliothek eine große Anzahl von bereits gestellten Fragen oder Themen mit passenden Lösungen.

Der Einstieg in die Plattform ist ganz einfach: Auf der Startseite sieht der Nutzer eine Einteilung in verschiedene Themen. Zur einfachen Navigation ist HyForum in sechs Bereiche von Regelventilen über Armaturen für Heizkörper bis hin zur Software eingeteilt. Darüber hinaus bietet das HyForum auch die Möglichkeit, sich über die neusten Trends in der Branche auszutauschen. In der HyForum Community können die Teilnehmenden deshalb direkt aktuelle Fragestellungen und beliebte Themen sehen und an Diskussionen teilnehmen. Falls Teilnehmende Ihre Lösung trotzdem nicht finden, können die Fragen auch einfach direkt in die Community gestellt werden.

Die einfache Anmeldung erleichtert die Teilnahme am Forum. Um Teil der HyForum-Community zu werden, ist eine Registrierung unter: www.HyForum.help möglich. Das Stöbern in der Wissensdatenbank ist auch ohne Anmeldung möglich. Erklärvideos geben zudem einen schnellen Überblick darüber, wie HyForum funktioniert. Ob Registrierung, Frage stellen oder auf eine Frage antworten, die Videos erklären die Aktionen Schritt für Schritt. Sie sind auf www.HyForum.help zu finden unter: „So funktioniert‘s“