Pressemeldung

In einem Studentenwohnheim in NRW sind Bäder mit innovativen Badsystemen mit KEUCO Armaturen und Accessoires entstanden. Bild: KEUCO

Der Bäderbau im Objektgeschäft verlangt nach neuen Lösungen. Gründe sind der Sanierungsstau in vielen Bereichen, Handwerkermangel, Kosten- und Zeitdruck, erhöhte Anforderungen an Nachhaltigkeit und Rückbaumöglichkeiten. Hier setzt KEUCO mit einer Kooperation an: Die Firma IBS aus Ahlen hat im Laufe der letzten Jahre modulare Lösungen für Bäder entwickelt, die eine genaue Zeit- und Kostenplanung ermöglichen und sich in der Bauweise unterschiedlichster Anforderungen des jeweiligen Objektes anpassen. Immer dabei sind Armaturen, Accessoires, Waschtischmöbel und Spiegel von KEUCO – je nach Kundenwunsch in der Variante „Basic“, „Mittel“ und „Gehoben“.

Die Kooperation von KEUCO und IBS hat sich bewährt, da beide Unternehmen in den Bereichen Gesundheitswesen, Wohnungsbau, Studentenwohnheime, Pflegeheime, Hotellerie und Apartments erfolgreich aktiv sind. Die Anforderungen an Design, Hygiene, Funktionalität, Nachhaltigkeit und Technik erfüllen die Produkte beider Partner. Damit ist die Investitionsentscheidung einfach, da die Umbauzeiten bei einer Sanierung, oder die Errichtungszeiten im Neubau, auf ein Minimum reduziert werden.



Nachdem der Untergrund und die Verrohrung vorbereitet wurde, kann der Trockenbau beginnen. Aussparungen für die Installationen der IXMO_solo Duscharmaturen sind bereits vorgefertigt. Die leichten und fugenlosen Sicht-Module werden komfortabel davorgesetzt. Diese Wandfliesen bestehen aus einer HPL Kompaktplatte in einer Stärke von 8 mm. Diese werden mittels dem Druckknopfprinzip montiert und sind so wieder demontierbar. Bilder: KEUCO

Objektbäder werden besonders beansprucht. Produkte von hoher Qualität sind hier entscheidend. Reinigungsfreundlichkeit und Hygiene sind wesentliche Parameter, seit der Pandemie nicht mehr nur im Klinik- und Pflegebereich. Auch in Apartments und anderen Bereichen hat man hohe Erwartungen an pflegeleichte und hygienische Bäder. Die makellos verarbeiteten Oberflächen der KEUCO Produkte und die HPL Oberflächen (Hochdrucklaminat) der IBS-Modulbäder gewähren höchste Langlebigkeit.

Die Badmodule für Waschtisch, Dusche und WC, deren Entwicklung KEUCO unterstützt hat, bieten auch in der Gestaltung eine fast uneingeschränkte Variabilität. Damit auch formale Ansprüche des jeweiligen Bauvorhabens maximal erfüllt werden. Durch eine ausgeklügelte technische Plattform kann sich das Bad bzw. können sich die Module temporär oder dauerhaft an geänderte Lebensumstände anpassen. Dadurch werden die Bäder quasi „Multi-Use“ fähig, d.h., sie sind kaum an eine bestimmte Nutzergruppe gebunden.



Abschließend erfolgt die Feininstallation der IXMO_solo Duscharmatur und Brausestange sowie Brausevorhangstange mit Duschvorhang, der Armatur am Waschtisch und Accessoires von KEUCO. Fertig ist das kompakte Badezimmer. Bilder: KEUCO

Schnell und effizient ein komplettes Bad errichten: Mit den hochwertigen Badmodulen ist dies möglich. Die Auswahl an Top-Produkten, wie der KEUCO IXMO Armaturen und Accessoires, werten das Badezimmer optisch und funktional auf. Die Duscharmatur IXMO_solo beispielsweise zeichnet sich dank komprimierter Funktionalitäten und durch das minimalistische Design aus. Eine sehr gute Lösung für das kleine Bad. Mit einer integrierten Ablage an der Duschstange wird für Ablagemöglichkeiten gesorgt. Gute Kombination: Der KEUCO Duschvorhang wirkt fungizid sowie antibakteriell und macht dank besonders hoher Dichtigkeit nicht das ganze Bad zur Dusche. Die perfekte Lösung für den kleinen Raum.

Die enge Zusammenarbeit mit Bauherrn, Architekten und Planern gewährleistet das ideale Ergebnis des Bades auf die Objektbedürfnisse. Die Montage kann sowohl mit der Firma IBS als auch mit eigenen Sanitärfachbetrieben umgesetzt werden. Ermöglicht wird dies durch die exakte BIM basierte CAD 3D Planung, wobei der Ursprung in der Konstruktionssoftware liegt.



Perfekt in den Wohnraum integriert: Das Bad mit IBS - innovative Badsysteme - mit KEUCO Badausstattungen. Sowohl im Neubau als auch im Modernisierungsbereich sind die Badmodule realisierbar, da Konstruktionshöhen des Bodenaufbaus bis zu 200 mm stufenlos einstellbar sind. Eine gute kosteneffiziente Lösung im Objektbereich.

Bilder: KEUCO

Ob Studentenwohnheim oder Klinik, Wohnungsbau, Hotel oder Apartment: Die Badplanung mit den IBS-Modulen mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und Designs ist perfekt für Objektbauten mit vielen Einheiten. Clever ist hier, dass zukunftsweisend vorgerüstet werden kann, um je nach Anforderung schnell, einfach und kosteneffizient umzugestalten. So wird das Bad beispielsweise mit wenigen Handgriffen barrierefrei.