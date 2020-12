Wohlfühlen im eigenen Zuhause fängt für Ihre Kunden erst mit einem Smart Clean Staubsaugsystem, einem Maxxxcomfort Wäscheabwurfschacht und einer dezentralen, optimalen Wohnraumbelüftung AirPrincess so richtig an.

Mit cleveren Produkten von Maxxxcomfort machen Sie die Häuser Ihrer Kunden erst richtig smart!

Durch den Einbau eines Zentralstaubsaugsystems wird das Saubermachen zur Freude. Ihre Kunden profitieren dabei sowohl vom Komfort beim Staubsaugen als auch von gesunder Raumluft. Nur ein leichter Saugschlauch wird beim Saugvorgang benötigt. Weitere sehr intelligente und innovative Lösungen bieten unsere spektakulären Schlaucheinzug-Systeme. Der Saugschlauch ist damit direkt und jederzeit verfügbar und kann ganz bequem aus der Wand herausgezogen werden. Genauso praktisch wird er nach dem Saugvorgang wieder in seine „Parkgarage“ zurückgesaugt. Maxxxcomfort hat dabei für jeden Einsatzweck das richtige Schlaucheinzug-System.

Ebenso ein Highlight in Punkto modernes Wohnen ist der neue und erste vollautomatische Saugroboter ROBO, der an die Zentralstaubsauganlage angekoppelt ist und dessen Behälter regelmäßig leergesaugt wird. Denn erst durch die Verbindung zu einem Staubsaugsystem wird ein Saugroboter SMART!

Besonders in Zeiten von Corona achten Kunden vermehrt auf ihre Gesundheit, speziell wenn es dabei um die Atemwege geht. Saubere und gesund Luft steht im Fokus. Für gesundes Wohnen ohne Feinstaub ist ein Staubsaugsystem Smart Clean daher unverzichtbar.

Je weniger die Lunge unnötig belastet wird, umso widerstandsfähiger ist sie auch! Mit den externen Saugern von Maxxxcomfort wird Feinstaub, der unter anderem auch mit Krankheitserregern behaftet ist, auf direktem Weg über die Fortluftleitung ins Freie geleitet. Dadurch kann Feinstaub in Innenräumen keinen Schaden mehr anrichten.

Mit dem Einbau eines dezentralen Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung werden weitere ausgezeichnete Effekte für die Luft in geschlossenen Räumen erzielt. Positiv ist außerdem, dass Ihre Kunden zusätzlich auch noch erhebliche Heizkosten einsparen können. Für entsprechende Wärmerückgewinnung sorgt ein Keramikspeicher mit Wärmerückgewinnung. In Kombination mit einem Zentralstaubsauger bieten Sie ihrem Kunden mit einem Lüftungssystem von Maxxxcomfort bestmögliche Ergebnisse für saubere und gesunde Luft in Wohnräumen!

Mit dem Maxxxcomfort-Wäscheabwurf vermeiden Sie zu guter Letzt außerdem schlechte Gerüche durch ausdünstende Schmutzwäsche in Ihren Wohnräumen und Bädern. Denn die schmutzige Wäsche ist direkt dort wo sie hingehört. Bei der Waschmaschine!

Geben Sie Ihren Kunden die Sicherheit von gesunder Luft in den eigenen Wohnräumen. Denn gesunde Kunden sind zufriedene Kunden - mit dem Maxxxcomfort-Wohlfühlhaus!