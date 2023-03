Mit ihren sehr kompakten Abmessungen gehört TacoFlow3 GenS zu den kleinsten Pumpen am Markt und eignet sich somit optimal für den Einbau in verschiedene Systeme. Gleichzeitig überzeugt sie mit einer herausragenden Förderhöhe von bis zu 8,5 Metern. Bild: Taconova

Die Umwälzpumpen von Taconova zeichnen sich insbesondere durch ihren hohen technischen Standard, überzeugende Effizienz und vielfältige Einsatzmöglichkeiten aus. Für OEM-Kunden, die geregelte Umwälzpumpen in ihren Produkten einsetzen, bietet insbesondere die leistungsstarke Nassläufer-Umwälzpumpe TacoFlow3 GenS zahlreiche Vorteile: Mit ihren sehr kompakten Abmessungen gehört sie zu den kleinsten am Markt und eignet sich somit optimal für den Einbau in verschiedene Systeme. Gleichzeitig überzeugt die TacoFlow3 GenS mit einer herausragenden Förderhöhe von bis zu 8,5 Metern.

Die innovative Nassläufer-Umwälzpumpe ist als TacoFlow3 GenS für den Einsatz in Heizungsprodukten, wie Gas-Wärmeerzeuger oder Frischwarmwasserstationen und als TacoFlow3 GenS Solar in der Solar-Version erhältlich-Unabhängig davon, ob die Nassläufer-Umwälzpumpen in Frischwarmwasserstationen oder Solarstationen zur Anwendung kommen – der eigens entwickelte TacoSmart Stecker mit Kabel und mit einem hohen IP-Schutz ermöglicht alle Einbau-Richtungen. Bilder: Taconova

Klein, robust und leistungsstark: Das Kraftpaket von Taconova punktet sowohl mit kompakten Dimensionen, als auch mit einer überzeugenden Performance. Die innovative Nassläufer-Umwälzpumpe TacoFlow3 GenS eignet sie sich für den Einsatz in verschiedenen Heizungsprodukten, wie Gas-Wärmeerzeuger oder Frischwarmwasserstationen. Als TacoFlow3 GenS Solar ist sie zudem in der Solar-Version erhältlich. Die Nassläufer-Umwälzpumpen werden durch ein externes PWM-Signal angesteuert. Zur Auswahl stehen mit DN15 und DN25 außerdem unterschiedliche Gehäuseformate und die Materialvarianten Guss oder Composite für Heizungsanwendungen.

Die Einbindung der neuen TacoFlow3 GenS und TacoFlow3 GenS Solar in vorhandene Produkte ist ohne Schwierigkeit möglich. Taconova hat die Pumpen bereits in eigene Produkte integriert, wie zum Beispiel in den Primärkreislauf der Frischwarmwasserstation TacoTherm Fresh Mega3. Bilder: Taconova Group AG

Einfache Integration in eigene Produkte

Die Einbindung der neuen TacoFlow3 GenS und TacoFlow3 GenS Solar in vorhandene Produkte ist ohne Schwierigkeit möglich. „Wir haben die Pumpen bereits in eigene Produkte integriert, wie zum Beispiel in den Primärkreislauf der Frischwarmwasserstation TacoTherm Fresh Mega3 sowie in die Solarstationen TacoSol Circ ER und TacoSol Circ ZR,“ bestätigt Ralph Seewald, Managing Director bei Taconova. „Die Integration beider Pumpen gestaltete sich dabei schnell und einfach – ein wesentlicher Vorteil besonders für unsere OEM-Kunden“, erläutert er weiter.

Flexibel im Einbau, zuverlässig im Betrieb

Unabhängig davon, ob die neuen Nassläufer-Umwälzpumpen in Frischwasserstationen oder Solarstationen zur Anwendung kommen – der eigens entwickelte TacoSmart Stecker mit Kabel und mit einem hohen IP-Schutz ermöglicht alle Einbau-Richtungen. Dank neuester Motortechnologie zeichnen sich TacoFlow3 GenS und TacoFlow3 GenS Solar neben hoher Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit auch durch einen sicheren, flüsterleisen Betrieb aus. Die Heizungsumwälzpumpe TacoFlow3 GenS verfügt über eine Antiblockierschraube, die ein manuelles Deblockieren ermöglicht, die Solarversion enthält eine integrierte automatische Unlock-Funktion.

Die neue TacoFlow3 GenS Solar ist auch bereits in der hauseigenen Solarstation TacoSol Circ ZR verbaut. Die Integration gestaltete sich dabei schnell und einfach – ein besonderer Vorteil für OEM-Kunden. Dank der kompakten Maße lässt sich die Pumpe optimal in verschiedene Systeme einbauen. Bilder: Taconova Group AG

Taconova: Engagement für Industrie und Handel

Bereits seit vielen Jahren entwickelt Taconova Produktlösungen, die gezielt auf die Bedürfnisse von OEM-Kunden zugeschnitten sind. Im Bereich Pumpentechnologie geschieht das in enger Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma TacoItalia. Das Ergebnis sind langjährige Partnerschaften mit renommierten Herstellern, die Pumpen der Gruppe in ihren Produkten einsetzen. „Mit Stolz blicken wir auf die Liste unserer namhaften OEM-Kunden, von denen viele bereits seit 2001 Umwälz­pumpen von uns in ihren Systemlösungen ein­setzen. Das spornt uns immer wieder dazu an, unsere hochwertigen Lösungen mit außergewöhnlichen Ideen weiter zu optimieren. Schließlich haben wir die ersten Hocheffizienzpumpen für Gas­wandthermen präsentiert und blicken allein im Pumpenbereich auf 25 Patente und über 30 Jahre Erfahrung zurück“, so Ralph Seewald. „Durch unsere Arbeit mit OEM-Kunden sind wir Experten im Bereich Hocheffizienzpumpen, die wir selbstverständlich auch in unseren eigenen Systemlösungen einsetzen. Dem Handel bieten wir diese millionenfach bewährten Produkte auch als Einzelprodukte an.