Barrierefreiheit ist ein zentrales Thema in Neubau und Modernisierung. Um Planungs- und Ausschreibungsprozesse zu vereinfachen, steht das gesamte NORMBAU-Produktportfolio für barrierefreies Bauen mit fertig formulierten Ausschreibungstexten auf ausschreiben.de zur Verfügung.

Planer, Architekten, Ausschreibende und SHK-Fachbetriebe finden damit schnell normenkonforme Texte zur direkten Übernahme in Leistungsverzeichnisse.

Die Vorteile für Planer und Ausführende auf einen Blick:

Fertige, übernehmbare Ausschreibungstexte zur direkten Einbindung in Leistungsverzeichnisse

Klare Produktbeschreibungen, Leistungsumfänge und technische Angaben für verlässliche Ausschreibungen

Unterstützung bei der Einhaltung relevanter Vorgaben und Anforderungen für barrierefreies Bauen

Zeitersparnis bei der Erstellung von Ausschreibungen und weniger Rückfragen in der Vergabephase

Möglichkeit zur individuellen Anpassung der Texte an projektspezifische Anforderungen

Sie finden alle Ausschreibungstexte unter www.ausschreiben.de mit dem Suchbegriff NORMBAU und im Produktkatalog direkt die benötigten Produkte.

Zu jedem Ausschreibungstext gelangen Sie ebenfalls über uns Produktportal NORMBAU extranet: www.extranet.normbau.de

Bei Fragen steht Ihnen jederzeit unser Kundenservice telefonisch +49 07843 7040 oder per E-Mail normbau.cci(at)allegion.com zur Verfügung.

Hinweis: Die auf ausschreiben.de hinterlegten Texte sind als Vorlage gedacht und können projektbezogen angepasst werden. Gerne unterstützen wir Sie bei der Anpassung an spezifische Ausschreibungs- und Normanforderungen.