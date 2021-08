Pressemeldung

Für die Planung eines modernen Komplettbades spielt neben der realistischen Darstellung von Badmöbeln auch die Präsentation eines hochwertigen Fliesenbildes eine zentrale Rolle. Mit einer großen Auswahl an Fliesen von zahlreichen namhaften Herstellern sowie intuitiven Funktionen gibt Ihnen Innoplus alle Mittel an die Hand, um das perfekte Bad in nur wenigen Mausklicks zu gestalten.

Begeistern Sie Ihre Kunden, indem Sie im Handumdrehen zwischen verschiedenen Stilen wechseln und auch anspruchsvolle bauliche Situationen mit einer zentimetergenauen Verfliesung perfekt darstellen.

Informieren Sie sich und finden Sie alles rund um die Compusoft-Gruppe und Innoplus auf unserer Internetseite: www.compusoftgroup.com

