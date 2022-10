Die Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna sind ab sofort nicht nur in Weiß, sondern auch in Schwarz verfügbar, wodurch sie sich noch flexibler in moderne Wohnambiente integrieren lässt. Das einzigartige, zeitlose und homogene Design der Tellerventile kommt dabei in der schwarzen Trendfarbe besonders gut zur Geltung und ermöglicht eine ideale Integration in offenen Wohn-/Essküchen. Bildquelle: Zehnder Group Deutschland GmbH, Lahr.

Raumklimaspezialist Zehnder präsentiert eine neue Farbvariante der Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna. Die Ventile für die Zu- und für die Abluft sind ab sofort nicht nur in Weiß, sondern auch in Schwarz erhältlich und reflektieren damit aktuelle Farbtrends bei der Raumgestaltung. Zehnder ComfoValve Luna S und Zehnder ComfoValve Luna E überzeugen seit ihrer Markteinführung gleichermaßen mit ansprechender Optik sowie intuitiver Montage und komfortablem Betrieb. So wurden beide in der Vergangenheit mit den bedeutenden Auszeichnungen Red Dot Award und iF Design Award für Design sowie Funktionalität geehrt. Die Tellerventile Zehnder ComfoValve Luna integrieren sich harmonisch in jede Raumarchitektur und sorgen für gesundes wie komfortables Raumklima.

Die Tellerventile des Raumklimaspezialisten Zehnder mit zwei Varianten für Zu- und Abluft erfreuen sich seit ihrer Einführung großer Beliebtheit. Nicht nur bei ausführenden Fachhandwerkern und Endkunden, sondern auch in der internationalen Designszene finden die beiden Ausführungen von Zehnder ComfoValve Luna regen Anklang. So konnten sowohl Zehnder ComfoValve Luna S als auch Zehnder ComfoValve Luna E mit dem Red Dot Award und dem iF Design Award jeweils zwei der renommiertesten Preise für außerordentliches Design und originelle Funktionalität abstauben.

An der hochklassigen Funktionalität hat sich nichts geändert, beim Design geht Zehnder nun jedoch neue Wege und lässt sich dabei, ähnlich wie im Kompetenzbereich Design-Heizkörper, von aktuellen Farbtrends inspirieren: Zehnder ComfoValve Luna ist in beiden Ausführungen neben der klassischen weißen Farbvariante ab sofort auch in Schwarz verfügbar, wodurch sich die Tellerventilserie noch flexibler in moderne Wohnambiente integrieren lässt. Das einzigartige, zeitlose und homogene Design der Tellerventile kommt dabei in der schwarzen Trendfarbe besonders gut zur Geltung und ermöglicht eine ideale Kombination der beiden Ventile in offenen Wohn-/Essküchen. Die unabhängig von der gewählten Einstellposition gleichbleibende Montagehöhe von 30 mm ermöglicht eine harmonische Integration in jede Raumgestaltung.

Zehnder ComfoValve Luna ist sowohl für eine Installation an der Decke als auch an der Wand geeignet. Mit Hilfe des integrierten Dichtungsringes können die Ventile mit wenigen Handgriffen luftdicht montiert werden. Der im Abluftventil integrierte Filter verhindert außerdem das Eindringen von Staub in das Luftverteilsystem und sorgt so für maximale Hygiene. Dank der einheitlichen Montage und einfachen Einregulierung lässt sich die Zehnder Ventilserie präzise und zeitsparend einbauen und in Betrieb nehmen. Geräuscharme und zugluftfreie Luftströme sorgen so für stets angenehmes und komfortables Raumklima – hochwertige, farbbeständige und leicht zu reinigende Materialien für hohe Endkundenzufriedenheit.