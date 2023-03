Um ihre Kunden noch umfassender zu versorgen und ihnen in jeder Situation und für jeden Einsatzzweck das passende Produkt zu liefern, hat die JUDO Wasseraufbereitung GmbH ihr Filtersortiment erweitert. Neben den bewährten Rückspül-Schutzfiltern bietet der Experte aus Winnenden ab sofort auch die Wechselfilter SPEEDY-EC-K und JUKO-EC-KD inklusive Druckminderer an.

Ein Schutzfilter ist ein unerlässlicher Teil einer hygienischen Trinkwasser-Installation. Der integrierte Siebeinsatz hat die Aufgabe, Rost-, Schmutz- und Sandpartikel aus dem Wasser zu holen. Neben Schäden an Armaturen und Geräten können diese kleinen Teilchen große Hygieneprobleme verursachen. Denn häufig führen sie zu Korrosionen in den Leitungen und Geräten, deren zerklüftete Oberflächen leichter von Keimen besiedelt werden können. Zum anderen können sich an den Schmutzteilchen selbst Mikroorganismen anhaften. Der Filter ist daher eine wichtige Eingangsbarriere.

Neben den bewährten Hauswasserstationen und Rückspül-Schutzfiltern bietet JUDO ab sofort ergänzend die zwei neuen Wechselfilter SPEEDY-EC-K und JUKO-EC-KD (inkl. Druckminderer) mit großer Filterfläche durch Doppelfiltereinsatz mit hochwertigem Filtergewebe aus Edelstahl an. Den Verschmutzungsgrad des Filters hat man dank transparenter Filterglocke immer im Blick. Die Call-Funktion erinnert per App zudem rechtzeitig an den Filterwechsel. Der Tausch der Filterkerzen erfolgt bei beiden Modellen besonders einfach und hygienisch. Optional ist ein Leckageschutz erhältlich.