Das Curaflex Nova® KFR der DOYMA GmbH & Co ist eine Produktlösung zum Abdichten von Durchdringungen in noch zu errichtenden Bauwerken aus WU-Beton (Weiße Wanne) und eignet sich ebenso für Elementwände. Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Futterrohr, das nicht nur bei drückendem Wasser überzeugen kann. Auch gegen nichtdrückendes Wasser dichtet das Curaflex Nova® KFR ausgezeichnet ab. Dank des Dichtflansches DIN 18533 ist die zuverlässige Anbindung der Gebäudeabdichtung jederzeit gewährleistet. Zudem lässt sich das Curaflex Nova® KFR zusammen mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtstoffen (Schwarze Wanne) einsetzen. Darüber hinaus ist das Futterrohr von DOYMA in zwei verschiedenen Längen mit jeweils drei unterschiedlichen Innendurchmessern verfügbar. Die auf dem Futterrohr befindliche Längenskala dient der bauseitigen Längenanpassung und vereinfacht diesen Vorgang erheblich. Bei Wandstärken über 500 mm ist eine Verlängerung mithilfe einer Muffe und eines KG-Rohres problemlos realisierbar.

So sind vom Curaflex Nova® KFR die folgenden Ausführungen erhältlich:

100 mm Innendurchmesser, 300 mm Länge

100 mm Innendurchmesser, 500 mm Länge

150 mm Innendurchmesser, 300 mm Länge

150 mm Innendurchmesser, 500 mm Länge

200 mm Innendurchmesser, 300 mm Länge

200 mm Innendurchmesser, 500 mm Länge

Zudem ist dieses innovative Futterrohr mit Befestigungsösen ausgestattet, durch die die Fixierung des Futterrohrs variabel in der Bewehrung vorgenommen werden kann. Die integrierten Befestigungslaschen fixieren das Futterrohr zusätzlich und verfügen über Sollbruchstellen. Auf diese Weise kann die Montage schnell, unkompliziert und sicher erfolgen. Bei fachgerechter Montage gemäß Einbauanleitung gibt DOYMA ein Garantieversprechen von 25 Jahren auf dieses Produkt. Dieses Versprechen gilt ebenso für die weiteren Produkte aus der Curaflex Nova®-Reihe. Außerdem ist das Curaflex Nova® KFR-Futterrohr nicht nur gas-, sondern auch wasser- und radondicht und eignet sich daher ebenfalls für den Einsatz in Radonschutzgebieten. Neben allen genannten Produktvorteilen ist dieses Futterrohr mit den Dichtungseinsätzen der Curaflex Nova®-Reihe kompatibel. Bei Bedarf können auch andere Hauseinführungen und Dichtungssysteme von DOYMA zusammen mit dem Curaflex Nova® KFR installiert werden, da dessen Innenwandung dafür optimal geformt ist. Das Curaflex Nova® KFR von DOYMA wird zu 100 % aus recyceltem Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (kurz ABS) gefertigt. Um das Futterrohr in der Bauphase vor Verunreinigungen zu schützen, stellt DOYMA einen Verschlussdeckel aus Polyethylen bereit. Auch der FHRK (Fachverband Hauseinführungen für Rohre und Kabel e.V.) hat das Curaflex Nova® KFR der DOYMA GmbH & Co geprüft und bestätigt die Zuverlässigkeit des Produktes.