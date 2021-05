Pressemeldung

Der REISSER Showtruck ist sechs Monate auf Achse, im Ländle und auch darüber hinaus unterwegs. Die Hausmesse on tour bietet Einblicke in Produktsortiment, Trends und Innovationen.

Ab jetzt rollt er - der gigantische Showtruck der REISSER AG: Anlässlich des 150-jährigen Firmenjubiläums hat der SHK-Großhändler ein Fahrzeug der besonderen Art gestaltet und ausgestattet. Im Inneren gibt es Einblicke in das aktuelle Produktprogramm und Vorstellungen von Innovationen und Zukunftstrends. Der Truck fährt zwischen Mai und Oktober insgesamt 24 Standorte an. Vor Ort gibt es die Gelegenheit für Gespräche, fachlichen Austausch und kulinarische Erlebnisse „To-Go“ - selbstverständlich alles unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen.

Der REISSER Showtruck ist sechs Monate auf Achse, im Ländle und auch darüber hinaus unterwegs. „Unsere Hausmesse on tour hat einiges zu bieten“, freut sich Patrick Preiß, Marketingleiter der REISSER AG, über die Aktion zum Firmenjubiläum. Bestückt wurde der 40-Tonner auf 60 Quadratmetern Ladefläche mit Informationen zu aktuellen Trends und zu zukunftsweisenden Themen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung. „Da rollt ein beeindruckendes Stück Badgeschichte durchs Land. Das gewachsene und in der Branche etablierte Familienunternehmen zeigt, dass es an seinen Wurzeln festhält und gleichzeitig offen ist für Modernes“, erklärt Preiß.

An den Stopps der Roadshow bleibt der Showtruck für mehrere Tage, so dass es genügend Zeit für die Besucher gibt, das Angebot wahrzunehmen. Preiß: „Diese Aktion ist ein Dankeschön für die jahrelange Unterstützung unserer Kunden und Geschäftspartner. Gemeinsam haben wir am Erfolg gearbeitet und die SHK-Branche nach vorne gebracht.“ Das Unternehmen will auf der Roadshow seinen Anspruch nochmals verdeutlichen, dass es für Werte wie Zuverlässigkeit, Qualität und Partnerschaft steht.

Fachhandwerker, Monteure, Installateure und Vertreter der Industrie haben im und am Showtruck die Gelegenheit, mit Kollegen ins Gespräch zu kommen und sich von Experten beraten zu lassen. Im Fokus stehen dabei die Neuerungen des Eigenmarken-Programms. „Die Fachbesucher können sich von der Wertigkeit der Produkte überzeugen, die unterschiedlichen Qualitätsstufen und Kombinationsmöglichkeiten kennenlernen und sowohl das Kern- als auch das Auswahlsortiment hautnah erleben“, erklärt Preiß.