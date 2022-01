Pressemeldung

LIXIL, Hersteller richtungsweisender Wassertechnologien und Gebäudeausstattung, gibt bekannt, dass Daniela Stawinoga-Carrington (44) zum 01. Januar 2022 die Position als Leader Communications & Corporate Responsibility für LIXIL in der EMENA-Region übernommen hat. In ihrer Rolle ist sie für die interne und externe Kommunikation von LIXIL sowie der dazugehörigen Marke GROHE in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika verantwortlich. Sie tritt die Nachfolge von Thorsten Sperlich an, der eine neue Rolle als Leader Global Environmental Communications für LIXIL übernommen hat.

„Mit Daniela Stawinoga-Carrington haben wir eine international erfahrene Kommunikationsexpertin gewinnen können, die das spannende Wachstum unseres Unternehmens LIXIL sowie der Marke GROHE durch integrierte Kommunikation unterstützen wird", erklärt Jonas Brennwald, Leader, LIXIL EMENA.

Stawinoga-Carrington arbeitete zuvor als Global & EMEA Marketing Communications Director bei Mitsubishi Heavy Industries in London. Davor war sie Practice Director und Vice President International Corporate bei Ketchum in New York und London. Außerdem war sie für Kreab Gavin Anderson in London und Tokio als Expertin für Unternehmens- und Finanzkommunikation tätig. Die ausgebildete Kommunikationsspezialistin begann ihre Karriere 2003 als Nachrichtenredakteurin bei Mergermarket.