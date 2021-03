Kurs 6: Forderung für die Förderung – Nachweis für den hydraulischen Abgleich

Die Förderprogramme enthalten hohe Fördersätze für den Austausch einer alten Heizungsanlage durch einen neuen Wärmeerzeuger, vorzugsweise auf der Basis regenerativer Energien - Und nur mit dem Nachweis des hydraulischen Angleichs. Wichtig ist in diesem Fall auch das "Kleingedruckte" in den Merkblättern zu den förderfähigen Kosten zu lesen. Warum "Verfahren B" sowohl bei Gas-Hybrid-Heizungen als auch bei Wärmepumpen gesetzt ist wird in diesem Kurs erläutert.

Donnerstag, 25. März 2021, 15:00 - 16:00 CET

Jetzt anmelden

Urban Turn: Wandelung der urbanen leitungsgebundenen Wärmeversorgung

Der Aus- und Umbau der Fernwärmeversorgung ist ein Schlüsselelement für die erfolgreiche Dekarbonisierung der Wärmebereitstellung in Gebäuden, was von zukunftsorientierten Versorgern und Wärmenetzbetreibern zunehmend umgesetzt wird.

Vor diesem Hintergrund erfolgt im Forschungsvorhaben „UrbanTurn: Wandelung der urbanen leitungsgebundenen Wärmeversorgung“ die Erarbeitung und Ableitung technischer Lösungen für die notwendige Wandelung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung unter Berücksichtigung volatiler Drücke und Temperaturen bei der Einspeisung regenerativer Energiequellen. Die zu erarbeitenden Lösungen umfassen dabei insbesondere die Ableitung neuer Auslegungskriterien für die Systemkomponenten sowie die Entwicklung neuartiger Verfahren für die Betriebsführung und Regelung von Wärmenetzen.

Die Erreichung dieser Ziele wird durch umfassende Tests und Validierungen der Kriterien und Verfahren am eingesetzten Versuchsstand „District LAB“ sichergestellt. Auf Basis dieser Arbeiten werden darüber hinaus ein Vorschlag für die potenzielle Erweiterung bzw. Anpassung des aktuell gültigen technischen Regelwerks und ein Maßnahmenkatalog für Versorger und Netzbetreiber zur Übertragung der untersuchten Technologien in bestehende Wärmenetze ausgearbeitet.

Das Projekt wird aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert (FKZ: 03EN3029).

Donnerstag, 25. März 2021, 09:00 - 10:00 CET

Jetzt anmelden

Flexible metallische Rohrsysteme und deren Verlegung

Flexibles Stahlmantelrohr (FSMR) ist ein biegbares Rohrsystem mit erstaunlichen technischen Eigenschaften. Es erfüllt merklich die an ein Stahlmantelrohr gestellten Anforderungen und kann aufgrund der Konstruktions- und Materialeigenschaften diese sogar nachhaltig übertreffen. Das FSMR-System ist: flexibel, „endlos“, selbstentlüftend, selbstkompensierend, absolut diffusionsdicht mit geschweißten Endverbindern, hoch belastbar bei der Installation in geringen oder großen Überdeckungshöhen. In der Anwendung ist es prädestiniert für schwierige Trassenverläufe, kurze Bauzeiten, für das Horizontal-Spülbohrverfahren/HDD (auch ohne Leerrohr), dem Rohrrelining, dem Einpflügverfahren, für den Dükerbau sowie auch der unkomplizierten Trassenplanung.

Mittwoch, 24. März 2021, 14:00 - 15:00 CET

Jetzt anmelden

Danfoss Leanheat Monitoring – Web-basiertes Leitsystem zur Überwachung, Kontrolle & Optimierung Ihres Fernwärmesystems

Die Anforderungen an die Funktionalität von digitalen Heizungsreglern in der Nah- und Fernwärme haben stetig zugenommen. Aufgrund der gestiegenen Komplexität konzentriert man sich während der Inbetriebnahme auf das Notwendigste, so dass die zeitintensiven Einstellungen zur Anlagenoptimierung oftmals außer Acht bleiben. Das Web-basierte Leitsystem Danfoss Leanheat Monitoring erfasst und verarbeitet sämtliche Prozessdaten der vorhandenen Regler und Wärmezähler über das IoT und ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung und Kontrolle aller Anlagen. Auf Basis der visualisierten Bestandsanlagen und deren Temperaturverläufe können fundierte Analysen durchgeführt und Optimierungen eingeleitet werden. Durch die Optimierung der Bestandsanlagen tragen wir gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur CO2 Reduzierung bei und schonen unsere Umwelt.

Donnerstag, 25. März 2021, 14:00 - 15:00 CET

Jetzt anmelden