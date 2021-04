Einrohranlagen sind regional in bestehenden Gebäuden noch oft anzutreffen. Was ist beim hydraulischen Abgleich von Einrohranlagen zu beachten. Der Kurs zeigt auf, welchen Maßnahmen sinnvoll und was man besser nicht machen sollte. Das passende Softwaremodul in DanBasic 6 zeigt wie einfach eine Nachrechnung sein kann.



Im Detail:

Basiswissen: Funktionsprinzip Einrohranlage

Mischwassermengen und -temperaturen •

Der kreisweise Abgleich

Optimierung durch eine Rücklauftemperaturbegrenzung

Dokumentation für Förderprogramme

