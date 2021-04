Die Förderprogramme enthalten hohe Fördersätze für den Austausch einer alten Heizungsanlage durch einen neuen Wärmeerzeuger, vorzugsweise auf der Basis regenerativer Energien - Und nur mit dem Nachweis des hydraulischen Angleichs. Wichtig ist in diesem Fall auch das "Kleingedruckte" in den Merkblättern zu den förderfähigen Kosten zu lesen. Warum "Verfahren B" sowohl bei Gas-Hybrid-Heizungen als auch bei Wärmepumpen gesetzt ist wird in diesem Kurs erläutert.

