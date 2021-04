In diesem Kurs werden wichtige Begriffe besprochen: Die Funktion der Armaturen und der Prozess zur Ermittlung der Einstellwerte. Anhand einer Matrix, die die Kombinationsmöglichkeiten darstellt, werden Lösungen für die Praxis vorgestellt. Am Ende werden 6 Praxisanlagen vorgestellt (je 3 für Heizkörper und Fußbodenheizungen), die anschaulich Lösungen für nahezu jede Anlage aufzeigen.

• Funktion: Ganz wichtig für ein funktionierendes System ist die Auswahl der geeigneten Armaturen. Für welchen Einsatzbereich ist ein Armaturentyp konzipiert, was muss ich bei der Dimensionierung beachten, wie verhält sich eine Armatur im Teillastfall.

• Prozess: Wie werden die Voreinstellwerte an den Armaturen ermittelt? Was ist "besser": Eine Berechnung auf der Basis von mehr oder weniger bekannten Parametern oder eine "Automatik" -oder vielleicht beides in Kombination? Vielleicht die Lösung der Zukunft. Wir geben Antworten!*

