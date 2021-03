Was steckt hinter dem hydraulischen Abgleich? Was sind die Unterschiede zwischen statischem, dynamischem und automatischem Abgleich? Wir erklären schon heute die einzelnen Begriffe, wie sie in der zukünftigen DIN SPEC zum hydraulischen Abgleich zu finden sein werden. • Statischer Abgleich: Eigentlich der Standard für eine gute Wärmeverteilung, aber immer noch in 80% aller Heizungsanlagen nicht oder nicht richtig durchgeführt. Pflicht für alle Fördermaßnahmen. Wir zeigen wie einfach eine praktische Umsetzung sein kann. • Dynamischer Abgleich: Wir heben das Niveau auf eine neue Stufe, indem wir im wichtigen Teillastfall ausführlich darstellen, wie dynamischen Thermostatventile für nahezu konstante Volumenströme und einem geräuschfreien Betrieb der Anlage sorgen. • Automatischer Abgleich: Aufgrund vieler unbekannter Parameter in Bestandsgebäuden sind dem rechnerischen Nachweis Grenzen gesetzt. Der Kunde erhält eine Anlage, die energiesparend nach seinen Vorgaben funktioniert. Wir zeigen Ihnen die Lösungsansätze.

